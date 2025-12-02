Parcarea cu plată de lângă Palatul Culturii, indisponibilă pe perioada sărbătorilor

Aleșii locali ploieșteni au aprobat, marți, retragerea temporară din concesiunea Servicii Gospodărire Urbană a suprafețelor de teren aferente parcărilor cu plată de pe strada Soldat Erou Cătălin (parțial) și de lângă Palatului Culturii. Măsura a fost dispusă având în vedere evenimentele care au loc în zona centrală din municipiu cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă.

Parcările cu plată de la Palatul Culturii și de pe strada Soldat Erou Călin Cătălin (parțial) vor fi destinate special evenimentelor dedicate pe perioada Sărbotorilor de Iarnă.

Aleșii locali au aprobat, marți, scoaterea suprafețelor de teren din concesiunea Servicii Gospodărire Urbană (SGU).

Potrivit unui amendament aprobat în ședința Consiliului Local Ploiești, cele două parcări cu plată nu vor fi operaționale până la data de 14 ianuarie 2026.

Reamintim faptul că, la Ploiești, deschiderea Târgului de Crăciun și aprinderea luminițelor a avut loc duminică, 30 noiembrie. (Detalii AICI).