Lista parcărilor din Ploiești unde nu se va percepe taxă. PROIECT

Autor: Roxana Tănase
Servicii Gospodărie Urbană (SGU) Ploiești renunță la alte cinci parcări cu plată din Ploiești, pe motiv că nu sunt rentabile. Dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat pentru alte cinci parcări din municipiu nu se va mai percepe taxă de parcare.

Noi parcări publice vor deveni fără plată la Ploiești. Potrivit unui proiecte de hotărâre care se va afla, joi, 27 noiembrie, pe ordinea de zi a Consiliului Local, se propune scoaterea din concesiunea SGU a cinci noi parcări cu plată.

Dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat va înceta regimul de parcare cu plată pentru respectivele suprafețe de teren.

Lista parcărilor unde nu se va percepe taxă la Ploiești

  • Parcare strada Rahovei – de la intersectia cu str. Bobâlna până la interesecția cu str. Sitari (23 locuri de parcare – 2 locuri de parcare pentru persoane cu handicap)
  • Parcare str. Anul 1907 – 21 locuri de parcare (2 locuri parcare pentru persoane cu handicap)
  • Parcare str. Ivan V. Miciurin – 18 locuri de parcare (2 locuri parcare pentru persoane cu handicap)
  • Parcare str. Anton Pann – 32 locuri de parcare (2 locuri parcare pentru persoane cu handicap)
  • Parcare str. Buna Vestire tronsonul II – 25 locuri de parcare

Acestea nu sunt singurele parcări cu plată care au fost scoase din concensiunea SGU Ploiești.

În luna august, tot la solicitarea SGU au fost scoase din concesiunea societății alte patru parcări din municipiu. (Detalii AICI).

