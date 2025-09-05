Lista parcărilor unde nu se va mai percepe taxă la Ploiești

Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a anunțat care sunt parcările din zona centrală pentru care nu se va percepe taxă. Cele cinci parcări au ieșit din concesiunea SGU Ploiești, conform unei hotărâri a Consiliului Local.

Aleșii locali au aprobat, în luna august, un proiect de hotărâre prin care cinci parcări din Ploiești, situate în zona centrală, vor fi scoase din concesiunea SGU Ploiești. (Detalii AICI)

Parcare str. Vasile Lupu nr. 2 pe partea dreaptă conform sensului de mers de la strada Rotari la intersecția cu strada Victoriei (23 de locuri, inclusiv pentru persoane cu handicap)

Parcare str. Ulierului (20 locuri)

Parcare str. Constanței (20 locuri)

Parcare str. Nicolae Iorga (33 locuri)

Parcare str. Dr. Bagdazar, tronson 2 zona cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel (28 locuri)

„SGU Ploiești a demarat deja măsurile de înlăturare a panourilor și semnalizărilor care indică plata parcării din aceste zone, urmând ca utilizatorii să beneficieze acum de parcare GRATUITĂ în locațiile mai sus amintite”, a precizat SGU Ploiești.