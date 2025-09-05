- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ - Arhivă

Lista parcărilor unde nu se va mai percepe taxă la Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a anunțat care sunt parcările din zona centrală pentru care nu se va percepe taxă. Cele cinci parcări au ieșit din concesiunea SGU Ploiești, conform unei hotărâri a Consiliului Local.

- Publicitate -

Aleșii locali au aprobat, în luna august, un proiect de hotărâre prin care cinci parcări din Ploiești, situate în zona centrală, vor fi scoase din concesiunea SGU Ploiești. (Detalii AICI)

  • Parcare str. Vasile Lupu nr. 2 pe partea dreaptă conform sensului de mers de la strada Rotari la intersecția cu strada Victoriei (23 de locuri, inclusiv pentru persoane cu handicap)
  • Parcare str. Ulierului (20 locuri)
  • Parcare str. Constanței (20 locuri)
  • Parcare str. Nicolae Iorga (33 locuri)
  • Parcare str. Dr. Bagdazar, tronson 2 zona cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel (28 locuri)

„SGU Ploiești a demarat deja măsurile de înlăturare a panourilor și semnalizărilor care indică plata parcării din aceste zone, urmând ca utilizatorii să beneficieze acum de parcare GRATUITĂ în locațiile mai sus amintite”, a precizat SGU Ploiești.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

0
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

2
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

2
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
Exclusiv

Cele mai bogate primării din Prahova obligate să facă disponibilizări

1
Primăriile Ariceștii Rahtivani Brazi, ale căror bugete depășesc cu...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Razie amplă pe șoselele din Prahova

0
Polițiștii rutieri prahoveni desfășoară, vineri, o amplă acțiune pe...
Eveniment

Cine cântă la Republik Fest vineri, 5 septembrie

0
Ediția a doua de la Republik Fest debutează astăzi ...
Național

Recorder: ANAF a validat o firmă-fantomă cu sediul într-un WC public

0
Recorder a publicat o investigație care vizează o companie...
Social

Cum ar trebui să arate Dâmbu? Dezbateri în cartierul Mihai Bravu

0
Asociația Ploiești pentru oameni organizează două dezbateri în cadrul...
Auto-moto

Accident în Ploiești. O mașină s-a răsturnat

0
Un accident rutier s-a produs în această dimineață la...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

3
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Opinii Voxpublica

La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

8
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Primăriile din Prahova care scapă de disponibilizări

Roxana Tănase -
Măsurile fiscale propuse de Guvernul Bolojan vin la pachet...

Comercianți de flori amendați la Ploiești

Roxana Tănase -
Polițiștii locali au efectuat, joi, o nouă acțiune de...

Primăriile din Prahova care au primit bani din PNRR și Anghel Saligny

Roxana Tănase -
Mai multe primării din Prahova au reușit să atragă,...

Primăriile din Prahova lovite de restructurări

Roxana Tănase -
Propunerea Guvernului Bolojan privind reducerea posturilor din administrația locală...
- Publicitate -

Ce se întâmplă cu achiziția de tramvaie și liziera de lângă UPG

Roxana Tănase -
Cele două proiecte majore, achiziția a 20 de tramvaie...

Câți angajați ar putea fi concediați din Primăria Ploiești

Marius Nica -
Premierul Ilie Bolojan a prezentat ieri o situație privind...

Continuă boicotarea primarului Polițeanu de către consilierii PSD-PNL-AUR? VIDEO

Marius Nica -
Primarul independent Mihai Polițeanu a convocat astăzi o ședință...

Primăriile din Prahova care trebuie să concedieze angajați

Marius Nica -
Premierul Ilie Bolojan a prezentat propunerea de reducere a...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean