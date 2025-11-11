- Publicitate -
Cum explică primarul Polițeanu scumpirea biletelor TCE

La aproape o săptămână de la majorarea biletului de transport în comun în Ploiești, de la 2,5 la 4 lei, primarul Mihai Polițeanu explică de ce a inițiat proiectul votat de majoritatea consilierilor locali.

”Ultima actualizare a tarifelor TCE a fost în perioada 2017-2018. De atunci, niciun primar nu a mai avut curajul să se supună principiilor implacabile economice și legii române din motive electoral-populiste. Efectul: colaps financiar al TCE, autobuze și tramvaie de pe vremea lui Pazvante Chioru’ și încălcarea sistematică a legii” susține Polițeanu.

Acesta a invocat și un raport al CurțIi de Conturi din 2024 care obliga Municipalitatea să ajusteze tarifele TCE cel puțin cu rata inflației.

”Tariful actual de 4 lei/călătorie a rezultat exclusiv din ajustarea cu rata inflației, deci din respectarea obligațiilor legale neîndeplinite de peste 7 ani” a spus edilul.

Polițeanu a precizat că scumpirea biletelor a fost însoțiță de abonamente noi, care reduc în termeni reali o călătorie sub vechiul tarif de 2,5 lei.

