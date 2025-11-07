Aplicații mobile indisponibile pentru biletele TCE. Când vor deveni funcționale

Noile tarife pentru biletele TCE din Ploiești au intrat în vigoare începând cu data de 5 noiembrie. Aplicațiile mobile pentru achiziția biletelor TCE sunt, însă, temporar, indisponibile. Administratorii aplicațiilor mobile au solicitat o perioadă suplimentară pentru implementarea noilor modificări tehnice.

Tariful biletelor a fost majorat, începând cu 5 noiembrie, de la 2,5 lei la 4 lei. (Detalii AICI) Modificarea prețului la bilete a venit la pachet cu un alt incovenient.

Aplicațiile mobile de achiziție a biletelor sunt temporar indisponibile, întrucât administratorii acestora au solicitat o perioadă suplimentară pentru implementarea noilor modificări tehnice.

„În perioada de actualizare a sistemului, titlurile de călătorie vor putea fi achiziționate exclusiv prin punctele de lucru ale S.C. TCE S.A., prin automatele de bilete și terminalele POS, disponibile în rețeaua de transport public”, a anunțat, marți, TCE Ploiești.

Când devin funcționale aplicațiile mobile

Contactat telefonic, directorul adjunct al TCE, Raul Petrescu, a estimat un termen până la care aplicațiile mobile ar putea deveni funcționale.

„Gestionarul aplicațiilor online pentru ceea ce înseamnă achiziția de bilete și-a asumat angajamentul ca, cel mai devreme, pe 10 noiembrie să soluționeze această problemă, în sensul să updateze raportat la noul tarif al biletelor și abonamentelor.

Vorbim aici, însă, de achiziția de bilete, pentru că abonamentele pot fi achiziționate și pe altă cale. Și cel târziu pe 13 noiembrie.

Așadar, ca orizont de timp, între 10 și 13 noiembrie administratorul aplicației electronice va updata această aplicație, astfel încât pasagerii ploieșteni să-și poată achiziționa la noul tarif ”, a precizat Raul Petrescu, directorul TCE Ploiești.

Când va fi disponibilă achiziția biletelor prin SMS

Cu privire la achiziția biletelor prin SMS, termenul avansat este de 30 de zile.

„Cât privește achiziția biletelor prin SMS există un angajament al partenerilor contractuali ca, în decurs de o lună, să poată fi realizat un update la ceea ce înseamnă achiziția prin SMS”, a susținut Raul Petrescu, directorul TCE Ploiești.

Reamintim faptul că biletele de călătorie achiziționate cu vechiul tarif pot fi preschimbate în toate punctele de lucru ale TCE până la data de 30.11.2025.