Se scumpesc, de mâine, biletele TCE. 4 lei o călătorie

Ploieștenii vor plăti, începând de mâine, 5 noiembrie, 4 lei pentru un bilet de călătorie cu mijloacele de transport în comun. Biletele, potrivit TCE Ploiești, vor putea fi achiziționate exclusiv prin punctele de lucru ale SC TCE SA, automate de bilete și terminale POS disponibile în rețeaua de transport. Aplicațiile mobile de achiziție a biletelor vor fi temporar indisponibile.

Un bilet de călătorie va costa 4 lei, față de 2,5 lei cât a fost până acum. Pentru transportul în comun au fost modificate și tarifele pentru abonamente.

De unde pot fi cumpărate biletele TCE

„Societatea de Transport Public Transport Călători Express SA a anunțat publicul că în această perioadă de actualizare, titlurile de călătorie vor putea fi achiziționate exclusiv prin punctele de lucru ale SC TCE SA, automate de bilete și terminale POS disponibile în rețeaua de transport.

Vă informăm că aplicațiile mobile de achiziție a biletelor vor fi temporar indisponibile, întrucât administratorii acestora au solicitat o perioadă suplimentară pentru implementarea noilor modificări tehnice.

Societatea noastră colaborează îndeaproape cu aceștia pentru reluarea serviciului în cel mai scurt timp posibil”, a anunțat TCE Ploiești, care își cere scuze pentru „eventualele inconveniențe create și vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin în perioada de tranziție”.

Până când vor putea fi preschimbate biletele de 2,5 lei

SC Transport Călători Express a anunțat, marți, că biletele de călătorie deja achiziționate pot fi preschimbate în toate punctele de lucru până la 30.11.2025.

„Pentru informații suplimentare privind noile tarife și punctele de vânzare disponibile, vă rugăm să accesați site-ul oficial http://www.ratph.ro/ – Informații”, a precizat TCE Ploiești.

Cât costă abonamentele TCE

Tot de mâine, 5 noiembrie, tarifele la abonamentele TCE se vor modifica. Un abonament nenominal pe toate liniile timp de o zi va costa 10 lei, față de 6 lei cât era până acum.

În plus, biletul de suprataxă va fi majorat de la 25 de lei, cât este în prezent, la 40 de lei cât este începând de mâine, 5 noiembrie.

Bilet suprataxă – 40 lei

Abonament nenominal toate liniile 1 zi – 10 lei

Abonament 7 zile 1 linie – 25 lei

Abonament 7 zile toate liniile – 35 lei

Abonament lunar 1 linie – 91 lei

Abonament lunar toate liniile – 131 lei

Abonament lunar nenominal agenti economici toate liniile – 208 lei

Abonament nominal valabil pe toate liniile pentru studenti, inclusiv studenti orfani – 118 lei

Abonament pe toate liniile lunar- valabil in zilele luni-vineri – 91 lei

Abonament pe toate liniile valabil 3 luni – 300 lei

Abonament pe toate liniile valabil 6 luni – 550 lei

Abonament pe toate liniile valabil 12 luni – 1000 lei

Trebuie precizat că la valoarea biletului achiziționat prin SMS, prevăzută în lista tarifelor, se adaugă contravaloarea costului transmiterii SMS-ului, pe care îl suportă călătorul.