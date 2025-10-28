Două noi trasee TCE, pe ruta Ploiești – Ariceștii Rahtivani

Două noi trasee TCE, 310 și 311, vor asigura legătura între Ploiești și Ariceștii Rahtivani. Operatorul de transport public va opera cu autobuze electrice pe cele două noi trasee după obținerea licenței.

Un proiect de hotărâre aflat, joi, 30 octombrie, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local vizează înființarea a două noi trasee pe ruta Ploiești – Ariceștii Rahtivani.

Propunerea este făcută în contextul în care municipalitatea ploieșteană, în baza unui parteneriat cu Primăria Ariceștii -Rahtivani, a achiziționat 22 de autobuze electrice, cu finanțare prin PNRR.

Parteneriatul dintre Ploiești și Ariceștii – Rahtivani a vizat asigurarea transportului în comun între cele două localități, urmând ca șase – opt autobuze electrice să fie destinate pentru această rută. (Detalii AICI).

Traseele noi propuse să fie înființate la Ploiești