- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Două noi trasee TCE, pe ruta Ploiești – Ariceștii Rahtivani

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
autobuze electrice

Două noi trasee TCE, 310 și 311, vor asigura legătura între Ploiești și Ariceștii Rahtivani. Operatorul de transport public va opera cu autobuze electrice pe cele două noi trasee după obținerea licenței.

- Publicitate -

Un proiect de hotărâre aflat, joi, 30 octombrie, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local vizează înființarea a două noi trasee pe ruta Ploiești – Ariceștii Rahtivani.

Propunerea este făcută în contextul în care municipalitatea ploieșteană, în baza unui parteneriat cu Primăria Ariceștii -Rahtivani, a achiziționat 22 de autobuze electrice, cu finanțare prin PNRR.

- Publicitate -

Parteneriatul dintre Ploiești și Ariceștii – Rahtivani a vizat asigurarea transportului în comun între cele două localități, urmând ca șase – opt autobuze electrice să fie destinate pentru această rută. (Detalii AICI).

Traseele noi propuse să fie înființate la Ploiești

  • Traseul 310 – Ploiești – Parc Industrial Ploiești – Dacher – sat Buda – West Park – Bau Elemente – Ploiești
  • Traseul 311 – Ploiești – Rond RAR – Bau Elemente – Târgșorul Nou – Stoienești – Ariceștii Rahtivani – Nedelea – Retur: Ariceștii Rahtivani – Stoienești – Târgșorul Nou – Bau Elemente – Rond RAR – Ploiești

trasee infiintate Ploiești

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...

Magistrații deasupra tuturor. Sunt legale protestele lor?

Corina Matei Corina Matei -
Trăim într-o lume, și mai ales într-o țară, unde...

E oficial: ploieștenii i-au plătit datoria personală a viceprimarului Săraru (AUR)

Marius Nica Marius Nica -
Ploieștenii i-au plătit o parte din datoriile personale ale...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -