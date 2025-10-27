Primăria Ploiești a anunțat, luni, lista străzilor din Ploiești unde au loc lucrări la rețelele de apă și canalizare, dar și pentru realizarea de branșamente.

Lucrările, potrivit Primăriei Ploiești, se derulează în cadrul programului Apei Nova Ploiești, pe parcursul acestei săptămâni.

Lucrări de investiții – înlocuiri

Rețea de canalizare și racorduri str. Baciului, Stanelor, Mocanilor;

Rețea de canalizare și racorduri str. Libertății bl.85, 86, 87, 88, 89, 91;

Rețea de apa și branșamente str. Luminii si spatele bl. 30D, 30E, 30F, 30G;

Rețea de canalizare și racorduri str. Curcubeului;

Lucrări ce fac parte din Planul de investiții

Microstație de epurare – cartier Mitică Apostol;

Rețea de apă și branșamente str. Cerbului;

Rețea de apă și branșamente str. Prigoriei;

Rețea de apă și branșamente str. Violetelor;

Rețea de apă și branșamente str. Canarului;

Rețea de apă și branșamente str. Lăstunului;

Rețea de apă și branșamente str. Paltinului;

Rețea de apă și branșamente str. Trestioarei;

Rețea de apă și branșamente str. Fluturilor;

Rețea de apă și branșamente str. Mierlei;

Rețea de apă și branșamente str. Energiei;

Rețea de apă și branșamente str. Acvilei;

Rețea de apă și branșamente str. Brândușelor;

Rețea de apă și branșamente str. Ferigii;

Rețea de apă și branșamente str. Răchitei;

Rețea de apă și branșamente str. Ciocârliei;

Rețea de apă și branșamente str. Gaterului;

Rețea de apă și branșamente str. Delfinului;

Rețea de apă și branșamente str. Plutelor;

Rețea de canalizare și racorduri str. Rafinorilor;

Rețea de canalizare și racorduri str. Foișor;

Rețea de canalizare și racorduri str. Alexandru Machedon;

Rețea de canalizare și racorduri str. Tatra.

Reamintim faptuul că, luni, Primăria Ploiești a anunțat și intervențiile care au loc la rețeaua de termoficare ca urmare a unor avarii. (Detalii AICI)