Au rămas fără căldură din cauza unei avarii. Zonele unde au loc intervenții la Ploiești

Mai mulți ploieșteni au reclamat, luni dimineață, că a fost sistată căldura în zona Carol Davila din Ploiești. Conducerea Termo Ploiești a anunțat că se intervine în zonă pentru remedierea unei avarii apărute la o conductă de termoficare.

„Vreau sa semnalez lipsa căldurii in zona Carol Davila din data de 23.10.2025. La call center spune că e avarie”, ne-a precizat unul dintre locuitorii din zonă.

„Este o avarie. S-a spart o conductă. Echipele intervin în zonă. Astăzi situația va fi remediată”, a precizat Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești.

Zonele unde au loc intervenții la rețeaua termică la Ploiești

Primăria Ploiești a anunțat, luni, zonele unde au loc intervenții ca urmare a unor avarii la rețeaua termică.