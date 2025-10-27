Au rămas fără căldură din cauza unei avarii. Zonele unde au loc intervenții la Ploiești

Mai mulți ploieșteni au reclamat, luni dimineață, că a fost sistată căldura în zona Carol Davila din Ploiești. Conducerea Termo Ploiești a anunțat că se intervine în zonă pentru remedierea unei avarii apărute la o conductă de termoficare.
„Vreau sa semnalez lipsa căldurii in zona Carol Davila din data de 23.10.2025. La call center spune că e avarie”, ne-a precizat unul dintre locuitorii din zonă.
„Este o avarie. S-a spart o conductă. Echipele intervin în zonă. Astăzi situația va fi remediată”, a precizat Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești.
Zonele unde au loc intervenții la rețeaua termică la Ploiești
Primăria Ploiești a anunțat, luni, zonele unde au loc intervenții ca urmare a unor avarii la rețeaua termică.
- PT 2 Nord, pasaj pietonal Complex Nord între Șoseaua Nordului și Aleea Brebenei – remediere avarie rețea termică secundara ACI;
- PT 12 23 August, str. Elena Doamna, fata bloc 32I – remediere avarie rețea termică secundară ACC;
- PT 2 23 August, str. Gh. Grigore Cantacuzino, lateral Bl. 3D2-Casa Capra – remediere avarie rețea termică secundară ACC;
- Racord MT bloc 30B, str. Libertății, spate bloc 30B – remediere avarie rețea primară.