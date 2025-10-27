- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Au rămas fără căldură din cauza unei avarii. Zonele unde au loc intervenții la Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
avarie conducta Termo
Foto cu caracter ilustrativ

Mai mulți ploieșteni au reclamat, luni dimineață, că a fost sistată căldura în zona Carol Davila din Ploiești. Conducerea Termo Ploiești a anunțat că se intervine în zonă pentru remedierea unei avarii apărute la o conductă de termoficare. 

- Publicitate -

„Vreau sa semnalez lipsa căldurii in zona Carol Davila din data de 23.10.2025. La call center spune că e avarie”, ne-a precizat unul dintre locuitorii din zonă.

„Este o avarie. S-a spart o conductă. Echipele intervin în zonă. Astăzi situația va fi remediată”, a precizat Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești.

- Publicitate -

Zonele unde au loc intervenții la rețeaua termică la Ploiești

Primăria Ploiești a anunțat, luni, zonele unde au loc intervenții ca urmare a unor avarii la rețeaua termică.

  • PT 2 Nord, pasaj pietonal Complex Nord între Șoseaua Nordului și Aleea Brebenei – remediere avarie rețea termică secundara ACI;
  • PT 12 23 August, str. Elena Doamna, fata bloc 32I – remediere avarie rețea termică secundară ACC;
  • PT 2 23 August, str. Gh. Grigore Cantacuzino, lateral Bl. 3D2-Casa Capra – remediere avarie rețea termică secundară ACC;
  • Racord MT bloc 30B, str. Libertății, spate bloc 30B – remediere avarie rețea primară.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...

Magistrații deasupra tuturor. Sunt legale protestele lor?

Corina Matei Corina Matei -
Trăim într-o lume, și mai ales într-o țară, unde...

E oficial: ploieștenii i-au plătit datoria personală a viceprimarului Săraru (AUR)

Marius Nica Marius Nica -
Ploieștenii i-au plătit o parte din datoriile personale ale...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -