Guvernul a amânat modificarea ordonanței care a revoltat primarii

Guvernul a amânat modificarea controversatei ordonanțe care vizează reducerea cheltuielilor la nivelul primăriilor. Actul normativ a atras nemulțumirea edililor care au reclamat că nu mai pot face reparații curente la drumuri, dar nici la școli.

Ordonanța a fost aprobată la începutul lunii octombrie și a generat numeroase discuții controversate, în contextul în care edilii au reclamat că nu mai pot efectua nici măcar reparații curente de drumuri sau reparații la școli.

Premierul Ilie Bolojan a decis să amâne cu încă o săptămână modificările la Ordonanța despre care edilii spun că le-a blocat activitatea.

Decizia a fost luată, potrivit Antena 3, după ce și nouă formă propusă de ministerul Finanțelor a fost contestată în ședința de guvern.

Reduceri de cheltuieli la Ploiești

La scurt timp după aprobare, mai multe administrații locale au dispus diminuarea considerabilă a veniturilor și cheltuielilor.

La Ploiești, ordonanța cu pricina a produs primele efecte. Mai multe instituții din subordinea Consiliului Local Ploiești și-au diminuat bugetele până la finele anului.

Este cazul Serviciului Public Finanțe Locale și Clubului Sportiv Municipal. Diminuări ale bugetelor, în conformitate cu ordonanța, au fost aprobate și la Teatrul Toma Caragiu, la Filarmonica Ploiești și la Casa de Cultură IL Caragiale. (Detalii AICI)

Fără bani de consumabile la primării din Prahova

Ploieștiul nu este singura localitate unde s-au redus cheltuielile până la finele anului 2025.

Mai mulți primari din Prahova s-au plâns că nu vor mai putea efectua reparații curente de drumuri, dar nici reparații la clădirile aflate în administrarea primăriilor. (Detalii AICI).

reamintim faptul că actul normativ prevede interzicerea unor cheltuieli, precum achiziția de bunuri și servicii, până la finele anului.