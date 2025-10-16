Consiliul Județean Prahova, noi dotări pentru ISU

Consiliul Județean Prahova continuă investițiile în siguranța cetățenilor și în sprijinirea structurilor de intervenție din județ.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a fost dotat cu echipamente și autospeciale moderne, menite să crească eficiența intervențiilor și protecția salvatorilor: 2 autocisterne de 9.000 litri pentru transport apă, 4 UTV-uri pentru accesul în zone greu practicabile, 4 motopompe și 14 motopompe flotabile, 42 de turbosuflante, 1 autoturism Dacia Duster i o targă electrică pentru transportul persoanelor supraponderale – o premieră în dotarea ISU Prahova.
De asemenea, urmează să fie livrate 700 de măști cu oxigen, care vor îmbunătăți semnificativ siguranța pompierilor în timpul misiunilor.
Prin aceste achiziții, finanțate de Consiliul Județean Prahova, creștem gradul de protecție al populației și sprijinim, totodată, activitatea salvatorilor care intervin zilnic pentru a proteja vieți și bunuri.