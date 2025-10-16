Consiliul Județean Prahova, noi dotări pentru ISU

Consiliul Județean Prahova continuă investițiile în siguranța cetățenilor și în sprijinirea structurilor de intervenție din județ.

- Publicitate -

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a fost dotat cu echipamente și autospeciale moderne, menite să crească eficiența intervențiilor și protecția salvatorilor: 2 autocisterne de 9.000 litri pentru transport apă, 4 UTV-uri pentru accesul în zone greu practicabile, 4 motopompe și 14 motopompe flotabile, 42 de turbosuflante, 1 autoturism Dacia Duster i o targă electrică pentru transportul persoanelor supraponderale – o premieră în dotarea ISU Prahova.

De asemenea, urmează să fie livrate 700 de măști cu oxigen, care vor îmbunătăți semnificativ siguranța pompierilor în timpul misiunilor.

- Publicitate -

Prin aceste achiziții, finanțate de Consiliul Județean Prahova, creștem gradul de protecție al populației și sprijinim, totodată, activitatea salvatorilor care intervin zilnic pentru a proteja vieți și bunuri.