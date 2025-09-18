Cât ar costa achiziția sălii de box din Ploiești

Sala de box, unde zilnic se antrenează sportivii de la CSM Ploiești, a fost scoasă la vânzare și ar putea fi cumpărată de Primărie. Clădirea a fost evaluată la peste 246.000 de euro.

Inițial, clădirea, situată pe strada Mihai Eminescu din Ploiești, a fost scoasă la vânzare de către proprietar la prețul de 300.000 de euro.

Consilierul local Gheorghe Sîrbu, președintele comisiei de negociere, a anunțat, joi, în cadrul unei conferințe de presă organizată la PSD Ploiești, că a fost efectuată o expertiză pentru a se cunoaște valoarea clădirii la prețul pieței.

„Expertiza ne-a fost adusă rapid. Valoarea la această sală de box este 246.000 de euro”, a precizat consilierul local Gheorghe Sîrbu.

Ulterior, potrivit consilierului Gheorghe Sîrbu, a urmat o negociere cu proprietarul clădirii, „iar negocierea a plecat de la 210.000 de euro”, iar în urma negocierilor s-a ajuns la valoarea de 240.000 de euro fără TVA.

Vot de oportunitate în Consiliul Local Ploiești

Reamintim faptul că sala de box unde s-au antrenat marii campioni ai României, printre care și Leonard Doroftei, a fost scoasă la vânzare în acest an. (Detalii AICI)

În luna iulie 2025, Consiliul Local Ploiești a aprobat oportunitatea achiziționării clădirii, dar și constituirea unei comisii de negociere.

Terenul are o suprafață de 687 m.p, iar clădirea are suprafaţa construită la parter de 542 mp şi suprafaţă construită la etaj de 85 mp.