- Publicitate -

Cât ar costa achiziția sălii de box din Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Sala de box, unde zilnic se antrenează sportivii de la CSM Ploiești, a fost scoasă la vânzare și ar putea fi cumpărată de Primărie. Clădirea a fost evaluată la peste 246.000 de euro.

- Publicitate -

Inițial, clădirea, situată pe strada Mihai Eminescu din Ploiești, a fost scoasă la vânzare de către proprietar la prețul de 300.000 de euro.

Consilierul local Gheorghe Sîrbu, președintele comisiei de negociere, a anunțat, joi, în cadrul unei conferințe de presă organizată la PSD Ploiești, că a fost efectuată o expertiză pentru a se cunoaște valoarea clădirii la prețul pieței.

„Expertiza ne-a fost adusă rapid. Valoarea la această sală de box este 246.000 de euro”, a precizat consilierul local Gheorghe Sîrbu.

Eveniment

Păcălit cu 95.000 lei de prieteni. Au vrut să piardă urma banilor în Ploiești

Trei tineri din București au fost reținuți de polițiști după ce și-au păcălit un prieten cu 95.000 de lei. Totul s-a întâmplat în urmă...
- Publicitate -

Ulterior, potrivit consilierului Gheorghe Sîrbu, a urmat o negociere cu proprietarul clădirii, „iar negocierea a plecat de la 210.000 de euro”, iar în urma negocierilor s-a ajuns la valoarea de 240.000 de euro fără TVA.

Vot de oportunitate în Consiliul Local Ploiești

Reamintim faptul că sala de box unde s-au antrenat marii campioni ai României, printre care și Leonard Doroftei, a fost scoasă la vânzare în acest an. (Detalii AICI)

În luna iulie 2025, Consiliul Local Ploiești a aprobat oportunitatea achiziționării clădirii, dar și constituirea unei comisii de negociere.

- Publicitate -

Terenul are o suprafață de 687 m.p, iar clădirea are suprafaţa construită la parter de 542 mp şi suprafaţă construită la etaj de 85 mp.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Se pregătește scumpirea biletului TCE. 4 lei o călătorie la Ploiești

6
Prețul unui bilet de călătorie la Ploiești, cu mijloacele...
Exclusiv

Concurs! Câștigă o invitație dublă la Karpatia Horse Show!

0
Observatorul Prahovean dă startul unui nou concurs având ca...
Exclusiv

CNAIR a încasat 8.526 lei pentru un aviz. DN 1A trece la 100 de metri de investiție

0
După ce Observatorul Prahovean a publicat recent articolul Afacerea...
Exclusiv

Frauda de la Ciorani, la un pas de prescripție. Primarul, în plimbare la Bruxelles

2
La Ciorani, timpul curge altfel. Mai ales prin sertarele...
Exclusiv

Povestea „Prietenii satului”: Schimbarea începe cu mine

0
În comuna Scorțeni, acolo unde ulițele străjuite de livezi...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Mănăstirea Turnu renaște din propria cenușă, după incendiul devastator

0
Incendiul devastator din iunie 2023, de la mănsătirea Turnu,...
Eveniment

Client surprins în timp ce fură banii de TIPS de la Crazy Bubble

0
O cameră de supraveghere a surprins momentul în care...
Eveniment

Modificări în circulația autobuzelor în Ploiești

0
Rutele mai multor trasee TCE Ploiești vor fi modificate...
Eveniment

A fost prins piromanul care a incendiat două mașini în Ploiești

0
Polițiștii l-au prins pe piromanul care a incendiat, noaptea...
Eveniment

Apă neconformă la Târgșoru Vechi. S-au impus restricții de consum

0
Primăria localității Târgșoru Vechi a anunțat că apa potabilă...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Ce se întâmplă cu subvenția la căldură la Ploiești

Roxana Tănase -
Termenul limită până la care este în vigoare hotărârea...

13 zile până la expirarea subvenției la agentului termic la Ploiești

Roxana Tănase -
La Ploiești, începând cu 1 ianuarie 2025, prețul local...

Apă caldă mai scumpă la Ploiești. Au apărut primele facturi

Roxana Tănase -
La Ploiești, la avizierul blocurilor, a început să fie...

Bănci rupte în Parcul Aurora Vest. Reacția SGU Ploiești

Corina Matei -
Parcul Aurora Vest este un loc de promenadă și...
- Publicitate -

Primarul Ploieștiului se căsătorește. Cine îi va deveni soție

Marius Nica -
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, se căsătorește în acest weekend....

SMART PH, investiție pentru viitorul educației din Prahova

Observatorul Prahovean -
Consiliul Județean Prahova continuă implementarea unuia dintre cele mai...

Lista ONG-urilor care primesc finanțare pentru proiecte la Ploiești

Roxana Tănase -
Peste 2 milioane de lei este suma acordată din...

Elevii din Prahova nu primesc lapte și corn. Blocaj la nivel național

Roxana Tănase -
Chiar dacă anul școlar a început din 8 septembrie,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean