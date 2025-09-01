Războiul între primar vs. Consiliul Local paralizează dezvoltarea Ploieștiului

Războiul politic iscat între primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu și Consiliul Local Ploiești se răsfrânge asupra dezvoltării orașului. „Amploarea dezastrului provocat, în primul rând de PSD, este absolut uriașă”, a precizat edilul Ploieștiului în emisiunea Observatorul Prahovean Live.

- Publicitate -

Războiul politic dintre primar vs Consiliul Local a debutat în urmă cu câteva săptămâni, după ce mai mulți consilieri de la PSD și PNL au absentat de la ședințele Consiliului Local Ploiești (Detalii AICI).

Ulterior, aleșii locali de la PSD, PNL, AUR și USR au respins proiectul privind regenerarea urbană a lizierei de la UPG și nu au fost de acord cu introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind achiziția a 20 de tramvaie noi.

Invitat la emisiunea Observatorul Prahovean Live, moderată de Marius Nica, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu , a explicat că acest blocaj afectează în primul rând dezvoltarea Ploieștiului.

Economic Lucrări de revizie finalizate la terminalul offshore care deservește Petromidia Midia Marine Terminal (MMT), companie membră a Grupului KMG International, a încheiat recent o etapă esențială de revizie tehnică a terminalului marin offshore, menită...

- Publicitate -

„Risc iminent ca Ploieștiul să piardă 3 milioane de euro”

„Nu este vorba doar de două proiecte de hotărâre de Consiliu Local. Este vorba de patru proiecte de hotărâri ale Consiliului Local importante.

Nu am scris public, dar amploarea dezastrului provocat, în primul rând de PSD, este absolut uriașă la acest moment”, a susținut Mihai Polițeanu.

- Publicitate -

Risc iminent de pierdere a 3 milioane de euro

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a vorbit însă inclusiv de un alt scenariu sumbru. Este vorba despre riscul în care Ploieștiul ar putea pierde 3 milioane de euro.

„Au blocat, cu riscul iminent a pierderii a trei milioane de euro, proiectul de instalare a celor 200 de insule ecologice. E iminentă pierderea a 3 milioane de euro și a insulelor ecologice”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Video: Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu