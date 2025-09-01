 

Cum vor fi repartizate, în 2026, locuințele sociale la Ploiești

Roxana Tănase
Un nou regulament privind criteriile de eligibilitate pentru locuințele sociale va fi aprobat la Ploiești, pentru anul 2026. Proiectul propus se află în dezbatere publică.

Primăria Ploiești a lansat, în dezbatere publică, la secțiunea transparență decizională, proiectul privind criteriile de eligibilitate și ierarhizare pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuințelor sociale în 2026.

La Ploiești sunt îndreptățite să solicite o locuință socială, în vederea închirierii, persoanele majore care au domiciliul în Ploiești.

Criterii de eligibilitate

  • Au acces la o locuință socială familiile sau persoaneles singure cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe economie
  • Titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia – soț/soție/copii – nu dețin în proprietate o locuință
  • Titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia nu au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990
  • Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe
  • Titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai acestuia nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat.

Mai multe detalii cu privire viitorul regulament de repartizare a locuințelor sociale în 2026 AICI.

