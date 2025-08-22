- Publicitate -
Consumatorii vulnerabili pot beneficia de un voucher de 50 de lei pentru consumul de energie electrică.

Vouchere la energie pentru consumatorii vulnerabili din Ploiești

Consumatorii eligibili din Ploiești, aflaţi în situaţia de sărăcie energetică, vor putea beneficia de un ajutor lunar, în valoare de 50 de lei, pentru plata facturilor la energie electrică. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Ajutorul, potrivit Primăriei Ploiești, se va acorda sub forma unui tichet electronic, care poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, prin intermediul Poștei Române.  Acesta nu poate fi înstrăinat. (Detalii AICI)

Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

  • Tichetul electronic de energie se acordă pentru un singur loc de consum, indiferent dacă solicitantul este sau nu este titular al contractului de furnizare de energie electrică, iar datele de identificare ale membrilor familiei declaraţi de solicitant nu se regăsesc înregistrate la alt loc de consum.
  • Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026.

În cazul în care beneficiarul acestui drept își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicația EPIDS sau la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.

Care sunt consumatorii vulnerabili

  • persoanele singure cu venituri sub 1.940 lei/ lună;
  • familiile cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/ persoană.

Cine nu beneficiază de voucherul la energie

Nu pot beneficia de acest tip de ajutor financiar următoarele categorii:

  • Persoanele care la data solicitării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii;
  • Persoanele care nu au un act de identitate valabil;
  • Persoanele care beneficiază de servicii sociale în regim rezidenţial organizate ca structuri publice sau private

Veniturile care se iau în calcul pentru acordarea voucherului

  • venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;
  • venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;
  • venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale;
  • venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
  • venituri din activităţi independente;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
  • venituri din salarii şi asimilate salariilor;
  • venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
  • venituri din investiţii;
  • venituri din premii şi jocuri de noroc;
  • venituri din alte surse, definite conform art.114 şi art. 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

„Sprijinul financiar se acordă pentru perioada 1 iulie 2025  – 31 martie 2026, iar pentru facturile din lunile iulie și august 2025, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.

Se va depune o singură solicitare pentru toată perioada de sprijin, pe Platforma Electronică pentru Identificarea Destinatarilor de Sprijin – EPIDS, astfel:

  • fie online, prin Platforma Electronică pentru Identificarea Destinatarilor de Sprijin – EPIDS;
  • fie în format tipărit –  Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la oficiile poștale sau la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești – Serviciul Beneficii Sociale, str Văleni nr. 32 și Piața Eroilor nr. 1A,  începând din data de 28 august 2025.

Solicitările primite pe e-mail nu vor fi procesate deoarece dovedesc că solicitantul are acces la echipamentele și resursele necesare pentru încărcarea datelor direct în aplicaţia EPIDS”, a anunțat Primăria Ploiești.

Documente necesare

În vederea verificării îndeplinirii de către persoana singură sau de către familie a condiţiilor de acordare a sprijinului, formularul de solicitare se completează cu următoarele informaţii:

  • numele, prenumele şi codul numeric personal ale solicitantului şi ale membrilor de familie, după caz;
  • datele de identificare ale locului de consum;
  • adresa poştală a locului de consum;
  • după caz, adresa de e-mail valabilă, prin intermediul căreia se vor face comunicările;
  • opţiunea de obţinere a tichetului electronic de energie în formă tipărită, pe suport hârtie.

„Pentru întrebări și clarificări, cetățenii pot contacta call-center-ul ANPIS la numărul de telefon 021 9309 sau trimite solicitări la adresa de e-mail: [email protected]”, a precizat Primăria Ploiești.

Forumularul care trebuie completat

