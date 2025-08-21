- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Voucherele de 50 lei pentru energie pot fi solicitate online

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro. Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale, începând din data de 28 august 2025.

- Publicitate -

Din articol

Platforma, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a devenit, de ieri, funcțională.

Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 31 martie 2026. Acesta nu poate fi înstrăinat, a anunțat Ministerul Energiei.

„Sprijinul pentru plata energiei înseamnă siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie”, a anunțat, ieri, Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor Interne privind șoferii agresivi din trafic, rezultatele din Prahova sunt interesante.Șoferii agresivi pot fi reclamați...
- Publicitate -

Platforma digitală lansată poate fi folosită direct de beneficiari, dar și de reprezentanții primăriilor și ai Poștei Române, care îi vor ajuta pe românii fără competențe digitale să utilizeze sistemul electronic.

Cine poate beneficia de voucherul de 50 de lei

  • persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;
  • familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.
  • Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere.

Condiții pentru acordarea voucherului de energie

  • Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.
  • Cererile pentru acordarea tichetelor de energie se depun o singură dată.
  • Pentru facturile din lunile iulie și august 2025, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.

Unde se plătește consumul de energie

„Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde cetățeanul trebuie să prezinte factura și un act de identitate.

- Publicitate -

Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026”, a anunțat Ministerul Energiei.

O nouă cerere dacă schimbi domiciliul

În cazul în care beneficiarul acestui drept își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicația EPIDS sau la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.

Pentru informații suplimentare și asistență, cetățenii au la dispoziție numărul de Call-center 021.93.09 al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau adresa de e-mail [email protected].

Social

Strada Lipscani din Ploiești, readusă la ”viață” de Bogdan Vasilescu

Fotograful ploieștean Bogdan Vasilescu a readus la viață imaginea străzii Lipscani din Ploiești. Acesta a folosit mai multe tehnici pentru colorizarea și îmbunătățirea rezoluției fotografiei...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

0
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
Exclusiv

Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

1
În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

6
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

2
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

0
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
Eveniment

Șofer din Argeș, surprins pe contrasens pe DN1, drumul spre Sinaia

0
Din nou inconștiență la volan, pe un drum din...
Eveniment

Bărbat reținut după ce și-a lovit câinele cu un fier în cap

0
Un bărbat din Gorgota, în vârstă de 45 de...
Administrație

A început marcarea copacilor din Ploiești care vor fi tăiați

0
După modelul clădirilor cu bulină roșie, arborii uscați din...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

7
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

5
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Strada Lipscani din Ploiești, readusă la ”viață” de Bogdan Vasilescu

Marius Nica -
Fotograful ploieștean Bogdan Vasilescu a readus la viață imaginea...

Pacientă dată afară din spitalul Urlați pe motiv că nu reprezintă urgență

Luiza Toboc -
Situație revoltătoare la Spitalul Orășenesc din Urlați. Ajunsă în...

Angajații la stat nu vor mai putea cumula pensia cu salariul

Marius Nica -
Angajații la stat nu mai pot încasa atât pensia,...

Zeci de mii de lei pentru Zilele comunei Ciorani. Oamenii sunt revoltați

Luiza Toboc -
Pe fondul tăierilor de cheltuieli bugetare anunțate de Guvernul...
- Publicitate -

Dimitri’s Bats, la Republik Fest 2025. Povestea microfonului Papei

Marius Nica -
Între 5 și 7 septembrie, Parcul Bucov devine scena...

La doar cinci luni de viață, micuța Ema luptă să trăiască

Luiza Toboc -
Micuța Ema Ștefania are doar cinci luni de viață...

Bulevardul Carol I din Câmpina, înțesat de chinezării, cazinouri și farmacii

Luiza Toboc -
O plimbare pe bulevardul Carol I din Câmpina (nume...

Naistul Nicolae Voiculeț, evacuat din casa de la Bușteni

Luiza Toboc -
Nicolae Voiculeț, renumitul muzician premiat international, a publicat un...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean