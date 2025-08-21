Voucherele de 50 lei pentru energie pot fi solicitate online

Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro. Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale, începând din data de 28 august 2025.

- Publicitate -

Platforma, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a devenit, de ieri, funcțională.

Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 31 martie 2026. Acesta nu poate fi înstrăinat, a anunțat Ministerul Energiei.

„Sprijinul pentru plata energiei înseamnă siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie”, a anunțat, ieri, Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Exclusiv Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor Interne privind șoferii agresivi din trafic, rezultatele din Prahova sunt interesante.Șoferii agresivi pot fi reclamați...

- Publicitate -

Platforma digitală lansată poate fi folosită direct de beneficiari, dar și de reprezentanții primăriilor și ai Poștei Române, care îi vor ajuta pe românii fără competențe digitale să utilizeze sistemul electronic.

Cine poate beneficia de voucherul de 50 de lei

persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;

familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere.

Condiții pentru acordarea voucherului de energie

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.

Cererile pentru acordarea tichetelor de energie se depun o singură dată.

Pentru facturile din lunile iulie și august 2025, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.

Unde se plătește consumul de energie

„Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde cetățeanul trebuie să prezinte factura și un act de identitate.

- Publicitate -

Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026”, a anunțat Ministerul Energiei.

O nouă cerere dacă schimbi domiciliul

În cazul în care beneficiarul acestui drept își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicația EPIDS sau la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.

Pentru informații suplimentare și asistență, cetățenii au la dispoziție numărul de Call-center 021.93.09 al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau adresa de e-mail [email protected].

Social Strada Lipscani din Ploiești, readusă la ”viață” de Bogdan Vasilescu Fotograful ploieștean Bogdan Vasilescu a readus la viață imaginea străzii Lipscani din Ploiești. Acesta a folosit mai multe tehnici pentru colorizarea și îmbunătățirea rezoluției fotografiei...