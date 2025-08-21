Centru pentru deșeuri voluminoase în Prahova. Unde va fi construit

În timp ce Ploieștiul rămâne fără centru de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar (detalii AICI), la Măgurele s-a reușit atragerea de finanțare pentru o astfel de investiție. Valoarea totală a proiectului este de peste 4,5 milioane de lei, iar finanțarea este asigurată prin PNRR.

Comuna Măgurele va scăpa în scurt timp de problema legată de deșeurile voluminoase. Cu finanțare prin PNRR, în satul Coada Malului, va fi construit un centru de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 3.830.914,00 lei, echivalentul a 778.720,20 euro, la care se adauga TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 727.873,66 lei. Astfel, valoarea totală cu TVA a centrului este de 4.558.787,66 lei.

În cadrul proiectului este prevăzută realizarea de platforme betonate pentru amplasarea containerelor, canalizare pentru colectarea apelor pluviale, dar și o zonă verde cu gazon.

Totodată, va fi realizată o copertină pe structură metalică ușoară pentru protectia containerelor deschise.

Zona va fi împrejmuită cu gard din panouri bordurate, iar în zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane.

Ce deșeuri pot fi colectate

Pe lângă amenajările propuse, pe platformele betonate vor fi amplasate mai multe containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

Trei containere prevăzute cu presă pentru colectarea deseurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile

Trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deșeurilor electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari – frigidere, televizoare, etc.) și a celor de mobilier din lemn

Două containere de tip SKIP deschise, pentru deseuri de sticlă – geam, respectiv sticle/borcane/recipiente

Trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc)

Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz

Un container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii

Centrul va fi prevăzut cu stâlpi de iluminat, dar și cu camere video. Termenul de finalizare al lucărilor este în septembrie 2025.