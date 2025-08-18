Bugetul TCE a fost aprobat. Câți angajați vor fi concediați

După mai multe amânări, pe motiv de lipsă de cvorum, bugetul de venituri și cheltuieli de la TCE a fost aprobat, luni, în ședința Consiliului Local Ploiești. Proiectul prevede un plan amplu de reducere a cheltuielilor, inclusiv o serie de disponibilizări pentru personalul de la tehnic-economic-administrativ.

- Publicitate -

La capitolul eficientizare a activității de la Transport Călători Express (TCE) Ploiești, societatea a propus Primăriei o serie de măsuri privind reorganizarea programului de transport local.

Pe lista de măsuri propuse figurează și reducerea numărului de personal tehnic-operativ în condițiile menținerii activității.

Totodată, la TCE Ploiești se propune scăderea numărului de ore suplimentare ale angajaților, dar și scăderea cheltuielilor cu serviciul de pază, precum și extinderea rețelei de transport pe zone de interes din municipiu.

Eveniment Imagini de la Vârful Omu, care îți taie respirația Imagini care îți taie respirația au fost surprinse, weekend-ul ce tocmai s-a încheiat, de către Sergiu Olteanu, meteorologul de la stația Vârful Omu. El...

- Publicitate -

Disponibilizări la TCE

Organigrama actuală, avizată de către Consiliul de Administrație și aprobată de Adunarea Generală a Asociațiilor prevede un număr total de 851 de posturi, dintre care patru persoane au contract de mandat (directori), 15 sunt conducători de compartimente și 66 de salariați sunt din categoria tehnico-economic-administrativ. Alte 766 de persiane sunt muncitori.

Din acest total există un număr de 16 posturi vacante, pentru care însă se propune angajarea de absolvenți astfel încât să existe posibilitatea, prin AJOFM Prahova, să se atragă lunar suma de 2.250 lei/lună/absolvent pentru plata angajaților.

Lista de propuneri vizează însă și disponibilizarea a 28 de angajați de la tehnic-economic-administrativ, ceea ce ar însemna o reducere a cheltuielilor de peste 2,7 milioane de lei/an. (Detalii AICI)