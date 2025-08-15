- Publicitate -
Disponibilizări la Primăria Ploiești. Câți angajați vor fi concediați

Pachetul de măsuri propus de Guvernul Bolojan va conduce, inevitabil, la disponibilizări la Primăria Ploiești, dar și în instituții din subordinea Consiliului Local. Anunțul a fost făcut de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu.

Propunerea anunțată la nivel național privind reducerea cheltuielilor salariale vizează și o serie de disponibilizări.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), a explicat care sunt efectele acestor măsuri, la nivelul administrației locale.

„Suplimentar, conform proiectelor de reducere a cheltuielilor despre care se tot discută la nivel guvernamental, Ploieștiul ar trebui să desființeze 136 de posturi.

Iar în viața reală (angajați existenți) ar trebui să concedieze 39 de oameni din primărie, 4 oameni de la Evidența persoanelor și 41 de polițiști local (total 84)”, e explicat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Dispobilizări la Poliția Locală Ploiești

„La nivel de ordine publică, știu că Poliția locală este criticată de comunitate. Și este criticată pe bună dreptate având în vedere istoricul acesteia. Dar între timp a început să prindă viață, chiar dacă încă e departe de așteptări.

Dar apreciez progresul și le mulțumesc. Un număr mai mic de polițiști locali, în condițiile în care încă nu avem îndeajuns de mulți pe străzile Ploieștiului, nu ne ajută. Dimpotrivă. Ne e clar că golul lăsat de aceștia nu va fi umplut de Poliția națională sau de Jandarmerie”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Deficit de personal la Achiziții și Tehnic Investiții

„La nivel de Primărie avem un deficit real în raport cu volumul de muncă la Achiziții și la Tehnic Investiții.

Sunt buluc de proiecte care sunt în procedură de achiziție (unele foarte mari) pentru că ani de zile nu s-a făcut nimic pentru dezvoltarea Ploieștiului și, între timp, au fost deblocate. Și vor mai veni și altele”, a explicat edilul Ploieștiului.

Ploieștiul, sub limitele maxime impuse de Guvern

„Faza nedreaptă e următoarea: în mod normal, Ploieștiul este sub noile limite maxime care vor fi impuse de Guvern privind numărul de angajați.

Deci, în teorie avem un aparat administrativ mai mic și mai suplu decât multe alte UAT-uri. Problema este, însă, recensământul din 2021, care a scăzut populația Ploieștiului la 180.000 și care devine noua referință pentru limitele minime și maxime ale numărului de angajați.

Conform datelor statistice livrate la începutul fiecărui an, Ploieștiul are circa 210.000 de locuitori. De altfel, chiar listele electorale (deci toți cei peste 18 ani) numără aproape 180.000 de ploieșteni majori.

Numerele acestea se bat cap cu rezultatele recensământului. Vorbim de 30.000 de oameni domiciliați în Ploiești care nu apar la recensământ. Desigur, pot exista explicații pentru variații (e.g. migrație), dar puțin probabil pentru o variație atât de mare.

Ca să dau un exemplu: foarte mulți ploieșteni sunt tot aici. Da, locuiesc în zona periurbană, dar folosesc serviciile publice ale Ploieștiului (școli, grădinițe, spitale sau transport public).

Mai mult, la nivel guvernamental se știe că recensământul din 2021 are rezultate viciate din cauza procedurilor de colectare a datelor și perioadei pandemice în care ne aflam. Și, totuși, Guvernul nu vrea să renunțe la această referință”, a explicat primarul Ploieștiului.

