Lista traseelor TCE care vor fi eliminate la Ploiești – PROIECT

Reducerea cheltuielilor la SC Transport Călători Express, societatea de transport public în comun, vine la pachet cu o serie de propuneri. Pe lângă disponibilizări, la TCE Ploiești se propune eliminarea din circulație a unor trasee, dar și modificarea frecvenței anumitor curse.

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de la SC Transport Călători Express întârzie să aibă loc. Pentru a patra oară, proiectul se va afla, joi, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești.

Proiectul de hotărâre include și un plan de reducere a cheltuielilor de la TCE Ploiești. Astfel, planul de redresare de la TCE Ploiești prevede o serie de disponibilizări (Detalii AICI), dar și eliminarea sau modificarea frecvenței unor trasee.

Lista traseelor care vor fi eliminate

Traseul 25 rapid – Pod Înalt – Eroilor – Gara de Sud – se propune eliminarea din programul de transport local

Traseul 42 Pod Înalt – Comat – eliminarea din programul de transport local

Traseul 52 – Domnișori – Uztel – eliminarea din programul de transport

Traseul 53 Bloc 39 – Gara de Sud – Lămâița – eliminare din programul de transport local

Traseul 106 – Gara de Sud – Uztel – eliminare din programul de transport local

Traseul 54 – Malu 7Roșu – Bereasca și retur – eliminare din programul de transport local

Modificarea frecvenței traseelor

Traseul 2 – Gara de Vest – Prahova Value Centre și retur – se propune modificarea frecvenței – în zi lucrătoare și la orele de vârf – dimineața – 10 minute în loc de 8 – 9 minute, la schimbul I – 15 minute în loc de 12 minute

Traseul 28 – Spitalul Județean – Centru – Teleajen și retur – se menține doar 1,5 curse/zi lucrătoare (dimineața)

Traseul 30 – Bloc Republicii – Hipodrom și retur – modificarea frecvenței – în zile lucrătoare la ore de vârf dimineața 6 minute în loc de 4-5 minute, la schimbul I – 8 minute în loc de 6 minute și la schimbul II 6-7 minute în loc de 5 minute/ În zi de sâmbătă – duminică la schimbul I – 12 minute în loc de 10 minute

Traseul 35 – Lămâița – Palatul Culturii și retur – modificarea frecvenței

Traseul 35 barat – Bloc 39 – Palatul Culturii și retur – modificarea frecvenței

Traseul 36 – Pod Înalt – centru – Teleajen și retur – menținerea în circulație 7doar a 1,5 curse/zi lucrătoare (dimineața)

Traseul 40 – Hale Centrale – Bereasca/ Parc Bucov și retur – modificare frecvență

Traseul 44 Malu Roșu – Gara de Sud și retur – modificarea frecvenței

Traseul 44 barat – Malu Roșu – Uztel și retur – se menține doar o singură cursă dimineața în zi lucrătoare

Traseul 202 – Pod Înalt – Gara de Sud și retur – modificarea frecvenței

Traseele 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 – modificarea programului de circulație

Traseele mai mici pe anumite rute

Traseul 1/21 scurtarea traseului local la Armoniei (se elimină parcursul dintre Piața Victoriei și Rafinăria Astra/Comat. Zona Armoniei ar deveni capăt de linie și este folosită și de traseul 104

Traseul 4 – Gara de Nord – Hale – Gara de Vest și retur/ traseul 4 barat – Vega – Hale Catedrală și retur – se propune scurtarea traseului 4 la Hale și comasarea orarului cu traseul 4 barat (se elimină parcursul dintre Hale și Gara de Vest și intrarea tuturor curselor la Gara de Nord

Traseul 32 Pictor Rosenthal – Cablul Românesc și retur – scurtarea traseului la Gara de Sud (se va elimina parcursul dintre Gara de Sud și Cablul Românesc/ Hale). Se extinde ruta spre Pictor Rosenthal pentru a asigura intrarea la Astra/Comat (pentru a suplini desființarea traseului 1/21)

Mai multe curse pe anumite trasee