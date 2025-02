Fără zile libere pentru deces în familie, la TCE Ploiești

Sindicatul Transloc îl acuză pe directorul societății de transport public TCE Ploiești că a dispus anularea unui drept prevăzut în contractul colectiv de muncă. Este vorba de acordarea a trei zile libere plătite în cazul unui deces în familie.

„În anul 2025, începând cu 22.01.2025, nu se mai acordă zile libere plătite în cazul evenimentelor deosebite, prevăzute la art 84, alin. 4, 6 și 7 din CCM, cu excepția concediului paternal pentru nașterea sau adopția unui copil, se menționează în Decizia nr. 16 din 23.01.2025 a directorului general Nicolae Alexandri.

Despre ce este vorba la articolul invocat de vătaful TCE Ploiești? De faptul că angajații SC TCE SA Ploiești beneficiau prin intermediul Contractului Colectiv de Muncă de „3 zile lucrătoare la decesul soţului/soției, copiilor, părinţilor, socrilor, surorilor/fraților, bunicilor”.

Practic, prin decizia dată pe 23 ianuarie 2025, directorul general Nicolae Alexandri nu mai vrea ca angajații societății să beneficieze de cele trei zile libere ca să-și îngroape rudele. Cine are totuși un deces în familie va trebuie să facă o cerere de concediu de odihnă, că, deh, doar mergi la înmormântare ca să te odihnești!, ori de concediu fără plată. Incredibil, dar adevărat! Astfel, prin această decizie, Nicolae Alexandri a dat dovadă de un cinism dus la extrem și greu de explicat” este mesajul transmis de sidicaliști.

Contactat de Observatorul Prahovean, directorul TCE Ploiești susține că nu a făcut decât să respecte legea.

”Prin ordonanța trenuleț s-au suspendat mai multe drepturi pentru angajații societăților cu capital de stat. Printre acestea se numără și zilele libere în caz de deces. Eu am fost obligat de guvern să aplic această ordonanță, nu a fost inițiativa mea. Unde am putut, am menținut alte drepturi, cum ar fi acordarea tichetelor de masă la acelasi nivel ca anul trecut. De asemenea, se vor acorda și anul acesta ajutoare sociale, cum ar fi cel de înmormântare sau tichetele cadou pentru Paște” a declarat Nicolae Alexandri.