Poluare, vineri noapte, în Ploiești. „Nu putem respira în case. Pute a gaze!”

Mai mulți cititori ai Observatorulph.ro au reclamat faptul că, vineri noapte, aerul în zona centrală din Ploiești a devenit irespirabil. „Nu putem respira în case”, s-au plâns ploieștenii inclusiv pe Facebook.

„Ploiesti…. Anul 2023…. Rafinării …. Miros îmbietor de chimicale. În seara de vineri în cartierul Mihai Bravu din Ploiesti mirosea groaznic a tot felul de chimicale, poluare și a tot ce nu îți dorești sa inhalezi! Din păcate pentru noi toți, am observat tot în aceasta seară, foarte intens, faptul că în tot orașul mirosea…

Orașul aurului negru este sufocat! Oare cei de la Garda de Mediu Prahova nu au simțul olfactiv dezvoltat? Întreb de simțul olfactiv, pentru că știu: aparatele nu au înregistrat poluări masive cu X , Y și Z… și zilele, în special serile și nopțile vor fi ca întotdeauna cu miros de petrol și derivati din petrol! Ce sa speram? Nimic… valorile vor fi in parametrii, toți giganții care ne ucid lent își vor vedea in continuare de treaba, iar noi… noi … cât stam in case să avem grijă să închidem geamurile bine… pe stradă când ieșim… să nu mai respiram și în rest toate bune”, ne-a scris Alex Cina, unul dintre cei care ne-au semnalat faptul că aerul în Ploiești a devenit irespirabil.

„Ploieștiul pute. Pe la mine în cartier miroase a cauciuc topit”

Ploieștenii s-au plâns de poluare inclusiv pe paginile de Facebook. „Trandafire, Patraulea, dormiți, mă? Păi, dormiți liniștiți că Ploieștiul pute. Pe la mine prin cartier, miroase a cauciu topit”, a scris o cititoare pe Facebook.

„Nu putem respira în case. Pute a gaze. Miroase groaznic și trebuie să ținem geamurile închise. Chiar nimeni nu poate să vadă ce se întâmplă în orașul ăsta? Chiar nicio instituție nu ia nicio măsură? Ar fi culmea ca și de data aceasta, Garda de Mediu să spună că nu este poluare!”, a susținut un alt cetățean din Ploiești.

Reclamații la dispeceratul Primăriei Ploiești

Oamenii au reclamat de la începutul anului faptul că, în anumite perioade, aerul este irespirabil.

Contactată telefonic, Zoia Staicu, director RASP Ploiești, a confirmat faptul că la dispeceratul Primăriei Ploiești, de la începutul anului, s-au înregistrat sesizări din partea cetățenilor cu privire la poluare.

În total, de la începutul anului, au fost 18 sesizări, iar în noaptea de 21.04.2023, doi cetățeni au reclamat, la Dispeceratul Primăriei Ploiești, prezența mirosului de produse petroliere pe strada Popa Farcaș și pe strada Poieniței.

Pe site-ul calitateaer.ro nu exită raportări în multe stații din Ploiești

Interesați să vedem care sunt indicatorii raportați pe Calitateaer.ro, site-ul care monitorizează calitatea aerului la nivel național, am constatat cu surprindere un fapt deja cunoscut de mulți ploieșteni.

La mai multe stații din Ploiești nu existau niciun fel de raportări când a venit vorba despre indicativul benzen.

O singură stație din Ploiești a indicat, vineri noapte, valori cu mult mai mari față de cele normale, stația PH4.

Astfel, vineri noapte, la ora 21.00, valoarea la benzen era de 74,96 ug/m3, în condițiile în care limita anuală pentru protecția sănătății umane este 5 ug/m3.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere și de la Garda de Mediu Prahova cu privire la sesizările cetățenilor.