Când vor fi plătiți recenzorii de la recensământ? Pe cine dă vina Primăria Ploiești

Săptămâna trecută, Observatorul Prahovean a relatat că persoanele implicate în organizarea recensământului populației și locuințelor din vara acestui an nu au fost plătite încă pentru munca prestată în cadrul acestui proces.

O ploieșteancă, mamă a doi copii, ne-a sesizat ce i s-a întâmplat: ”Am fost recenzor în cadrul Primăriei Ploiești la recensământ și aș vrea să vă semnalez următoarea situație: am finalizat chestionarele încă din 17 iulie, am predat absolut tot pe 22 iulie, iar în data de astăzi,4 octombrie, eu nu am primit banii pentru munca prestată!!