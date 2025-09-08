Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

Decât un primar obosit sau un politician în căutare de popularitate, mai bine o ora de dirigenție cu un invitat din domeniul sportului, antreprenoriatului sau un tânăr care a învățat în respectiva școală și s-a realizat profesional.

În loc să oferim elevilor discursuri plictisitoare ale unor politicieni, de ce să nu aducem în fața lor exemple concrete de succes? Un sportiv care și-a transformat pasiunea în performanță, un antreprenor care a construit un business de la zero, sau un fost elev al școlii care s-a realizat profesional – aceștia sunt invitații care pot oferi lecții de viață autentice și motivație reală.

Transformați școala într-un sanctuar al învățării!

Dragi profesori,

Știu că sunteți dezamăgiți de modul în care educația este tratată la nivel guvernamental. Cum educația este privită ca o cheltuială, nu ca o investiție.

Dar lupta pentru demnitatea profesiei de dascăl începe chiar din sala de clasă.

Este momentul să:

* Fiți exigenți, dar corecți cu elevii.

* Introduceți metode moderne de predare, care îi implică și îi stimulează.

* Oferiți elevilor șansa să se descopere și să-și urmeze drumul.

Puneți în centrul atenției pe Măria sa, copilul! El este cel mai important, iar educația trebuie să-i ofere instrumentele necesare pentru a se realiza în viață.