Azi e 1 Decembrie, ziua României, ziua românilor de pretutindeni! La mulți ani, România! La mulți ani, români! Mergeți la vot! Astăzi, mai mult decât oricând, trebuie să dăm dovadă că suntem români! Tocmai din acest motiv trebuie să ieșim la vot pentru că avem datoria și obligația de a respecta acest drept, pentru care unii au murit!

- Publicitate -

Astăzi este ziua în care alegem dacă vrem ca țara noastră să facă parte în continuare din Europa… la propriu! Astăzi este ziua în care alegem care ne va fi parcursul de acum încolo, astăzi este ziua în care românii trebuie să spună DA democrației și libertăților câștigate atât de greu.

Am votat la primele ore! Am pus ștampila pe buletinul de vot de la Senat și am observat că era cam puțină cerneală, ștampila a ieșit cam „ștearsă”. Nu e prima dată când mi se întâmplă asta de când votez, dar a fost pentru prima dată când am simțit teamă: „Dacă nu se vede suficient și mi se anulează? Ce fac?”. „Dacă votul meu se redistribuie și merge acolo unde NU îmi doresc?”. A fost pentru prima dată când toate astea mi-au trecut prin cap ceea ce mi-a tras clar semnalul de alarmă: „Chiar îmi pasă ce se întâmplă cu votul meu!”

Nu o dată am fost la vot și am pus ștampila pe „răul cel mai mic”, și ca mine mulți alții! Nu o dată am fost la vot cu scârbă și cu dezamăgire față de toată clasa politică actuală! Nu o dată am fost la vot pentru că „trebuie”, „e datoria mea”, „e obligația mea”.

- Publicitate -

Astăzi însă am fost la vot pentru că mi-e frică! Și am votat ca să nu-mi fie frică pentru copiii mei, pentru mine, pentru țara mea!

Din fericire, România, dincolo de președinte, are și un Parlament. Iar, dacă Parlamentul este pentru România, atunci președintele nu poate face ravagii de capul lui. Și am votat pentru Parlament astăzi! Am votat ca „zar de fugă” în caz că, din punct de vedere al alegerilor prezidențiale „ne-o luăm în barbă”, măcar să avem o șansă să nu ne ducem în cap de-a dreptul. Și, din acest considerent, am votat cu frică și cu tot sufletul, convinsă că votul meu contează!

De mâine încolo se va trage linie, vom vedea ce am ales, noi, românii. De mâine putem să comentăm, putem să ne exprimăm, putem să ne plângem, putem să facem orice… Dar astăzi trebuie să votăm, pentru ca mâine să putem să comentăm! Altfel, fără supărare, nu avem dreptul să ne plângem, nu avem dreptul să… nimic!

Revenind…

- Publicitate -

Dragi români, fiți români astăzi, mai mult ca niciodată! Dați dovadă că sunteți români, că iubiți România, și ieșiți la vot! Votați cum vreți, cu cine vreți, dar votați, vă rog, pentru un viitor mai bun și mai sigur pentru copiii noștri!

La mulți ani, România! La mulți ani, români! Mergeți la vot!