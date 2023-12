Atenție la 2024!

Anul care vine este decisiv pentru destinul nostru politic, pentru că va marca o întreagă decadă politică prin alegerea unui președinte care să îl înlocuiască pe Klaus Iohannis. Iar pe lângă această schimbare majoră va trebui să alegem noi primari și președinți de consilii județene, parlamentari și europarlamentari. O vom ține într-un festival al democrației timp de șase luni, la finalul căruia România va porni pe un drum nou, sper că mai bun, indiferent pe cine vom păstra, pe cine vom schimba și pe cine vom aduce în loc. La sfârșit de an 2023, vă propun să facem împreună o scurtă radiografie a ceea ce urmează să se întâmple în 2024.

Un text semnat de Andrei Lupu, deputat REPER de Prahova

Europarlamentarele. Am avut la Bruxelles cea mai bună garnitură de parlamentari europeni pe care a avut-o România de când a intrat în Uniunea Europeană. Sunt mândru că un rol important l-au jucat și colegii mei din cadrul REPER. Am văzut dosare importante finalizate, am văzut actori europeni de clasă care au provenit din delegațiile românești, am văzut primii pași făcuți de noi în Europa pentru a deveni o forță politică importantă în ceea ce privește interesul românesc la nivel european.

Acum sunt temător când văd sondajele, pentru că AUR va avea o delegație numeroasă din care fac parte mulți clovni și măscărici de profesie. Îmi e teamă că ce am realizat în ultimii ani se va distruge prin gargara unor oameni care nu pricep nimic din politicile europene și care ne vor pune din nou frână în a deveni relevanți politic la nivel european.

Localele. Mi se par cele mai importante în ceea ce ne privește pe noi toti, dar si pe mine, personal. Mă uit la județul Prahova și la orașul Ploiești din perspectiva politică personală, pentru că simt cum stagnarea distruge viitorul acestui județ care baneficiază de toate avantajele economice și sociale necesare pentru a deveni un centru politic și economic național.

Suntem o anexă a politicii bucureștene și nu reușim să devenim relevanți pentru că ne mulțumim cu statutul de dormitor al Capitalei și de rută către stațiunile montane. Eșecul politicii locale prahovene se vede de ani de zile și cred că e timpul să investim mai multă energie în politica locală. Este gândul cel mai important pe care îl am la acest sfârșit de an, știu ce trebuie făcut și am energia necesară.

Parlamentarele. Vă cer să vă uitați cu atenție la listele care vi se vor prezenta. Suntem divizați la nivel de societate fără un motiv clar, dar se încearcă mărirea acestei fracturi pentru beneficiul forțelor extremiste. România are nevoie de politici publice competente, de o administrație care să înțeleagă nevoile cetățenilor și de un guvern care să poată pune bazele unor politici pe termen lung.

Promisiunile extremiștilor cum sunt Simion și Șoșoacă se rezumă la circ, scandal și înjurături. Cei doi nu știu nici să treacă strada regulamentar pe culoarea verde a semaforului fără să zbiere și să se tăvălească pe jos, ce să mai aștepți de la ei când vine vorba de administrație și politici serioase?

PSD asistă la spectacolul jalnic și își freacă mâinile, pentru că devine brusc frecventabil, deși e același partid corupt și incompetent. Din acest motiv e nevoie de politicieni noi, cu rădăcini locale, serioși și dedicați cetățenilor. Uitați-vă cu atenție pe liste, pentru că România e plină de oameni buni. Dar dacă nu vom avea încredere în ei, vom rămâne pe cap cu mincinoșii, neserioșii și circarii de profesie.

Prezidențialele. Ultimele alegeri din 2024 sunt cele care vor da tonul guvernării viitoare, pentru că știm cu toții cât de importante sunt. Văd că pronosticurile actuale ne duc spre o finală Ciolacu – Simion, ceea ce ar fi un dezastru politic, social și simbolic pentru întreaga țară. Un ins care nu a fost în stare să își termine liceul la timp este alternativa la un scandalagiu din galeriile de fotbal.

Am vorbit ani de zile de Brâncuși, Eliade și Enescu pentru a ne prăbuși într-o depresie cioraniană punând votul pe doi inși care reprezintă ce are România mai rău. Nu ascund că sunt un susținător al lui Dacian Cioloș și cred că ar fi un președinte excepțional pentru România dacă ar decide să candideze.

Sunt gata să primesc critici pentru opțiunea mea politică, dar în timp ce cei care vor să mă critice o fac să se gândească la ce argumente ar avea împotriva unui președinte de factura lui Dacian Cioloș și care sunt argumentele pro sau contra atunci când pronunță în gând Ciolacu sau Simion. Militez pentru o politică în care avem de ales între ce e mai bun în această țară, în care suntem pretențioși cu cei care candidează și îi supunem unor teste incredibil de dificile. Resping orice soluție politică în care ajunge să alegem între ce e mai prost în țara asta.

România merită mai mult și, ca să primească mai mult, e suficient să ne activăm bunul-simț și rațiunea politică. Suntem cei care vor decide în 2024 dacă suntem sau nu speciali, dacă România poate să devină relevantă și dacă motivul nostru de mândrie este că avem președinte un om fără liceu, un scandalagiu sau un om serios și de bun-simț.

La mulți ani și multă fericire alături de familii și prieteni!