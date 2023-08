Piața din Prahova de unde mi-am cumpărat roșii pentru bulion cu 1 leu kilogramul, direct de la producător

Pentru al treilea an consecutiv am ales să-mi cumpăr legumele „pentru cămară” de la o piață din afara Ploieștiului. Mă regăsesc în acea categorie de persoane care, din motive întemeiate, preferă să evită platoul Halelor Centrale (Piața Mare) din Ploiești.

Vineri dimineață, la 7.30, am ajuns la Piața Agricolă Pucheni, așa cum o puteți găsi pe aplicațiile Google Maps sau Waze și în mai puțin de 15 minute am cumpărat tot ce aveam nevoie. De această dată: roșii, ardei kapia și vinete.

Prețurile?

1 kg de roșii pentru bulion – 1 leu;

(1 kg de roșii pentru consum costa vineri 1.5 lei)

1 kg de vinete – 3 lei;

1 kg de ardei kapia – 7 lei.

Știu, cu siguranță îmi veți spune că aceleași produse le puteam cumpăra și din alte locuri cu alte prețuri.

Dar nu despre asta vreau să vorbim. Ci despre faptul că, în doar 15 minute am intrat cu mașina într-o piață dintr-o comună de lângă Ploiești, unde am oprit în dreptul comerciantului a cărui marfă mi-a atras atenția, am ales ce mi-a plăcut, am fost ajutat să așez legumele în mașină, am plătit și am plecat la fel de repede cum am venit.

Mă număr printre puținele persoane care știu cum ar trebui să arate legumele cultivate fără chimicale, legumele pentru care oamenii muncesc și le pregătesc pentru vânzare până la orele târzii din noapte.

Poate și din acest motiv am ales astăzi să le cumpăr pe cele aduse „la piață” de un domn din Olari, a cărui ocupație de-o viață e agricultura.

Încă ceva, taxa de acces în piață este de 5 lei.