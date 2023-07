Domnul Goe de la Gara de Sud are hepatită? Nu ne aduceți și niște pitici de grădină sănătoși în fața Primăriei?

Ploieștiul se schimbă la față în aceste zile. Mai corect spus se îngălbenește la față, atunci când vede ce se întâmplă cu mobilierul urban ”futurist” și cu decorațiunile care apar în diverse locuri din oraș, în cadrul festivalului ArtTown.

- Publicitate -

Cu două zile în urmă, într-un comunicat despre ArtTown, Primăria Ploiești ne avertiza asupra ”surprizei” de la Gara de Sud. Și spun că ne avertiza, pentru că știind ce poate, nu era un simplu anunț, ci un avertisment.

Și iată că minunea s-a produs! Pe peronul Gării de Sud a apărut Domnul Goe, celebrul personaj al lui Nenea Iancu, cel care dacă apuca zilele noastre, acestea îi erau ultimele. Nu avea cum să supraviețuiască…

Am contemplat creația artistică de pe peronul Gării de Sud din Ploiești – Domnul Goe

Conform cetățenilor care fac PR-ul ArtTown Festival, ”creația măsoară aproape patru metri înălțime și a fost sculptată de Ciprian Tauciuc, cu o intervenție pictată de Alex Baciu.”

Înțelegem că domnul Tauciuc a sculptat, ne înclinăm cu respect, dar nu am priceput exact cum e cu ”intervenția pictată” a domnului Baciu. O fi fost o intervenție rapidă și de aia a ieșit cu a ieșit? Adică a ieșit galben la față, atât de galben că nu știm exact dacă are hepatită, B sau C, dacă o fi victima unui icter mecanic.

În caz că vă scapă ceea ce se întâmplă în aceste zile în Ploiești, găsiți detaliile AICI.

În această atmosferă artistică, dominată de incertitudine medicală și derută cromatică, ne permitem câteva supoziții și totodată venim și cu propuneri stilistice. Nu ne pricepem la artă, dar am observat că asta e ultima grijă la ArtTown festival din Ploiești:

- Publicitate -

Atât de galben e D-l. Goe, încât trebuie să știți că asta e un semn de posibil icter mecanic. Icterul mecanic apare atunci când evacuarea conținutului colecistului este blocată de unul sau mai mulți calculi biliari (adică pietre). Dată fiind suspiciunea că Domnul Goe de la Sud s-ar afla în această situație medicală, propunem transportarea sa la Unitatea de Primiri Urgențe de la SJU, unde să fie lăsat până la finalul festivalului. Nu întrebați de ce! Dacă s-a pricopsit cu icter, luăm în calcul pe seama culorii galbene și varianta hepatitei. E posibil să ca ”intervenția pictată” să fi fost cu altă nuanță, dar odată adusă statuia la Gara de Sud, nu avea cum să nu se îngălbenească la față, la ce miros puternic de urină (și nu numai) este în perimetru. Am zis că nu comentăm viziunea artistului (cel cu intervenția pictată), dar nu putem să nu remarcăm bermudele cu fulgere ale domnului Goe. Exact, dar exact ca pe timpul lui Caragiale, când sper că nu aveți dubii că se vindeau bermude cu descărcări electrice. Erau fierți pe modă în acele vremuri boeme. Să ziceți merci că nu are vreun tatuaj cu TUNING! Cât despre încălțări, vom mai cerceta, dar avem suspiciunea rezonabilă că Mamița l-a încălțat de la Dragonul Roșu. Ciorapii sunt de la Balif, că am mai văzut. Ajuns deja la 4 metri înălțime, se poate spune că Domnul Goe a mai crescut, că e deja băiat mare, așa că s-a decis să fie singur pe la Gara de Sud. Mamița a rămas în Palatul Administrativ cu niște treabă. Am vrut să aflăm părerea trecătorilor și era ”cât pe ce” să întrebăm 100 de români. După ce primii 8 ne-au înjurat, privindu-ne cu ostilitate, după ce l-au văzut pe Goe, am resimțit o nevoie firească de psihoterapie cognitiv-comportamentală, așa că am renunțat la sondajul nostru de opinie.

7. Pe surse, am aflat că I.L. Caragiale s-a răsucit în mormânt. O să încercăm să uităm această imagine. Mangafaua e în extaz!

8. Ne prezentăm scuzele în fața municipalității ploieștene, pe care am subestimat-o, după ce am văzut măsuțele cu tribune pe post de bănci în centrul orașului. Chiar am crezut că mai rău nu se poate. SCUZEEE!

9. Dacă tot am luat-o pe calea curentului artistic făcut celebru de piticii de grădină, care arată ca Domnul Goe cel cu hepatită dar mai mici, propunem instalarea câtorva și în fața Primăriei Ploiești. Să fie măcar 7 pitici, pentru că am auzit că revine Albă ca Zăpada din concediu și ar fi păcat să nu cinstim memoria fraților Grimm. Dacă erau ploieșteni, s-ar fi numit frații Grimasă, dar nu sunt.

- Publicitate -

10. Ați prins ursul ăla? Dacă da, pe ăsta să-l duceți la Gara de Vest, ca să încheiem unitar și apoteotic ArtTown Festival la Ploiești.

*Nu tratați acest text ca pe un pamflet, pentru că nu e. Dacă există artiști neînțeleși, atunci să fie și jurnaliști la fel. Vă mulțumim!