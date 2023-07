Ce e rău în asta? Nu ai mai văzut masă cu tribune, pentru ca unii să mănânce și alții să-i aplaude?

Administrația ploieșteană nu încetează să ne surprindă. Dacă s-ar organiza un campionat mondial de prostii administrative, am fi lideri autoritari. Vă prezentăm astăzi noua creație în materie de mobilier urban: mesele cu tribune.

Am stat momente bune, contemplând ceea ce trebuie să recunoaștem că nicăieri nu am mai văzut: mese cu tribune în parc. Și nu suntem chiar neumblați prin lume.

Noua ”dotare” de excepție poate fi admirată în părculețul din spatele fostului Cinemascop. Este un părculeț din ”buricul târgului”, dar ceva mai ferit ochiului critic al trecătorilor, de unde și deducția că cei care au avut ideea ”genială” au anticipat ce urmează sau măcar s-au rușinat de ce le-a trecut prin cap.

Vă mărturisim că suntem în faza de cercetare a ”investiției”, situație în care ne permitem să facem câteva supoziții:

Au avut niște materiale în depozitul SGU, pe care le-au îmbinat cumva și a ieșit ce vedeți. Remarcați finețea materialelor și designul futurist. Puteau face niște bănci normale din acele materiale, dar era păcat să nu facă ce vedeți. Totodată, e posibil ca angajații SGU să mai sară gardul pe la Remat și ce găsesc aduc în oraș. Tribuna cu o măsuță este un loc unde cel care mănâncă liniștit la masă poate fi aplaudat de câțiva spectatori, avizi de performanță la îmbucat-viteză. Știm că nu-i frumos să te uiți în farfuria omului când mănâncă, dar din poziția aia din tribună nu prea ai încotro. Masa poate fi folosită pentru șah sau table, unul stând jos (cel puturos) și unul în picioare (care să țopăie liniștit în caz de victorie). Tribuna din spatele puturosului va avea același rol, cel de galerie. Tot în privința utilității, tribunele pot fi folosite de mitocani, cei care aplaudă frenetic, atunci când prin parc trece câte o fată frumoasă. Nu vrem să știm ce reacție vor avea, în cazul în care nu le place trecătoarea. Tribunele pot fi folosite pentru concerte cu artiști ratați. Nu sunt multe locuri, dar câțiva spectatori tot se strâng. Se simte și artistul util, justifică și primăria de ce îl mai invită pe WhatsUp. Sătulă de cei care sparg semințe și fac din coji covoare prin toate parcurile Ploieștiului, municipalitatea s-a gândit să-i strângă într-un loc special amenajat, să se simtă ca în tribune. O altă utilitate ar fi pentru nevestele care își țin soții în lesă. Ele stau sus, ei jos, sub strictă supraveghere. Imaginea de ansamblu e de neprețuit.

Dacă tot am pornit pe calea supozițiilor, vom încerca să aflăm ce mai are Primăria Ploiești prin depozite, ca să știm la ce ne așteptăm.

Până una-alta, profităm de ocazie pentru a lăsa aici și o sesizare a unei locatare care are ferestrele spre parcul cu tribune:

”Locuiesc pe Tache Ionescu Nr 7. în spatele blocului unde locuim este faimosul parc Cinemascop, unde, seară de seară, până noaptea târziu, dar și în cursul zilei, se adună grupuri de tineri foarte gălăgioși, care consumă băuturi alcoolice, care urlă și vorbesc foarte urât.

Noi, ca locatari, nu ne putem odihni și suntem oripilați de ce cuvinte urâte auzim. Acum se reamenajează acest parc din câte se vede o să aibă și mai multe bănci și locuri de distracție. Vă rugăm să ne ajutați !

Am încercat să vorbim la primărie, dar suntem plimbați de la un serviciu la altul, nimeni nu cunoaște, nimeni nu știe. Am vrea să știm dacă acest nou proiect are un sistem de monitorizare, să știm dacă noi vom fi supuși la un deranj mult mai mare. Vă rugăm să ne susțineți!”

Ca de obicei, publicând sesizările cititorilor, facem un prim pas în a-i ajuta. Vestea proastă, după ce am văzut montate tribunele, este să nu-și facă așteptări în privința scandărilor. Dacă montau scaunele scoase din uz de la Filarmonică, ar fi avut ceva speranțe în privința sunetelor.

Revenim cu detalii despre investiție, sperând totodată să vă putem face cunoscută și persoana care a inițiat un asemenea proiect unic în lume. Ar fi păcat să nu o cunoașteți.