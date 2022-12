Mai nou ori mai vechi? [VIDEO] La multi ani, noroc cu sănătate, spor și berechet!

Iată că ne mai despart doar trei zile de începutul unui nou an și finalul unuia vechi. Așa că uite-ne și pe noi, din nou împreună la ultima ediție din 2022 a rubricii de profil. Sper că a fost un an în care v-am bucurat măcar puțin cu recomandările pe care vi le-am făcut și cu faptul că filmele și melodiile propuse v-au mai scos întrucâtva din cotidianul anost al unui oraș și mai anost.

Cunoșteam foarte bine încă de la început faptul că oamenilor nu le mai arde de filme și muzică dacă văd că sunt înconjurați de neajunsuri și de ineficiența sistemului administrativ local, de lipsa banilor și a politicienilor gospodari, de faptul că totul merge prost și că pe deasupra, mai tremură și de frig în case ori nu au apă caldă. Tocmai în această idee am conceput rubrica de față și am încercat să aduc, cel puțin sub această formă, ceva căldură în suflete.

La cumpăna dintre ani.

Și nu puteam încheia acest an fără a recomanda oarece creații artistice de valoare, care se pliază perfect cu puntea asta dintre ani. Iar tocmai pentru că este o săptămână specială, plină de sărbătoare și evenimente frumoase, de data aceasta am să vă recomand doar un singur film și doar o singură melodie.

Filmul este o capodoperă românescă, o nestemată din filmografia noastră dar și din cariera unui mare actor român. Văzându-l pentru prima dată cum joacă aici, am realizat imediat cât de mare artist este acest uriaș cu suflet blând. Filmul a fost realizat in studio sub forma unei piese de teatru TV și vă invit să îl admirați și voi pe marele Florin Piersic (căci despre el este vorba) cum își transformă meseria în artă, prin muncă multă și imens talent, alături de alți colegi de-ai săi de breaslă. Haideți să ne bucurăm de ei și de faptul că din fericire încă suntem contemporani cu astfel de comori umane.

Melodia este tot o realizare de excepție care odată cu lansarea ei, a devenit pe cât de atemporală pe atât de iubită. Formația este compusă din cei mai iubiți și hiper-cunoscuti artiști suedezi. Și parcă nici trupa și nici melodia nu sună în acest tandem, mai bine, decât în noaptea dintre ani. La începutul videoclipului vă invit să vizionați un frumos și real foc de artificii, ce durează aproape un minut.

Vă mulțumesc tuturor pentru răbdare și îngăduință, pentru aprecieri și comentarii și pentru că mi-ați fost alături în această călătorie inedită. Vă doresc tuturor să aveti parte de un an cu mult mai bun decât cel care tocmai se duce!

Filmul:

Visul unei nopți de iarnă ; An: 1980, Regia: Dan Necșulea; Cu: Florin Piersic, Rodica Mandache, Margareta Pogonat, Ștefan Radoff, Adela Mărculescu, Matei Alexandru; Gen: Romance, Comedie.

Melodia:

Happy new year ; Artist: ABBA; An: 1980; Gen: Disco, Pop

Vizionare ori/și audiție plăcută! La mulți ani!