Jurnalul ploieșteanului rămas fără apă caldă și căldură: Ceea ce ne așteptam s-a întâmplat – Ploieștiul rămâne mâine din nou fără apă caldă și căldură

Ceea ce ne așteptam s-a întâmplat – Ploieștiul rămâne mâine din nou fără apă caldă și căldură.

Cazanul de Apă Fierbinte 2 (CAF2) și-a dat obștescul sfârșit, mai exact a început să scadă presiunea din el și, astfel, au fost observate niște „neetanșeități” pe unde se scurge apa din el. Conform imaginilor de la fața locului, acolo sunt găuri în toată regula. De mâine va intra în reparații ceea ce, pentru ploieștenii de la bloc racordați la sistemul public se traduce prin sistarea apei calde și căldurii… din nou!

A trecut Crăciunul, dar nu și Anul Nou. Deci, se poate spune că am rămas fără căldură de Sărbători, așa cum era preconizat.

Drăguț a fost faptul că niciun reprezentant al companiei de termoficare nu a făcut un anunț în acest sens. Am primit în această dimineață de la un cititor un mesaj la redacție prin care eram anunțați că „s-a spart CAF2 de la Brazi”. Colega noastră, Roxana Tănase, a sunat să vadă despre ce este vorba și i s-a confirmat: „Cazanul cu apă fierbinte (CAF 2) va intra mâine în reparație pentru eliminarea neetanșeităților. Vom anunța ora la care vom începe lucrările de reparație”, a transmis Ioan Dobrescu, directorul tehnic al Termo Ploiești.

Mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă cititorul nu ar fi dat mesajul. Fără să știm despre ce e vorba, ne-am fi trezit mâine fără apă caldă și fără căldură… din nou… nu că n-am fi obișnuiți. Acum însă, dacă știm, am organizat din nou o „baie generală”. Pe tot parcursul zilei, toți membrii familiei vor face baie generală, din aceea ca și cum ar fi ultima pentru o vreme îndelungată (nu că n-ar fi posibil chiar asta să se întâmple). Deci această zi de baie ar fi lipsit…

Mă uit repede pe prognoza meteo. E ok, miercuri și joi e ceva mai frig, în rest, în weekend arată grade multe pe plus, adică peste 10. În mod normal nu aș fi așa încântată, acum, în condițiile astea, sunt foarte fericită însă. Rău am ajuns… mă bucur la 12 grade în decembrie…

Simt o frustrare izvorâtă probabil din neputință. Mă gândesc acum că ar trebui să ieșim toți în stradă. Însă sunt conștientă, ca și restul ploieștenilor de la bloc, de faptul că, dacă ieșim în stradă, nu se repară găurile din CAF2. Și stăm cuminți în casă… până trece anotimpul rece. Și da, când nu vom mai avea nevoie de căldură, probabil că alta va fi atitudinea noastră, a ploieștenilor de la bloc.

Între timp mai scoatem o pilotă în plus, pregătim (iar) caloriferele electrice și ne rugăm să nu aducă noaptea temperaturi negative ca să nu mai facă față caloriferele electrice.

De asemenea, punem bani deoparte pentru facturile de energie care urmează să vină, tăiem din cheltuielile curente neesențiale și jurăm că vom vota bine la alegerile viitoare. Bine cum? Se pune însă întrebarea.

Îmi spunea un prieten acum câteva zile că „…se întoarce PSD pe cai mari în 2024 în Prahova”. Nu știu dacă va fi așa dar, în acest moment, ceva îmi spune că această variantă va fi cel mai mic rău care se poate întâmpla în județ. Din păcate sunt ani de zile de când nu avem opțiuni viabile la alegerile locale. Pe românește, „nu avem de unde alege”.

Deși județ mare, Prahova este de tot râsul când vine vorba de candidați. Bine, nici cu Bucureștiul nu mi-e rușine, care a avut de ales în 2020 între Firea și Nicușor, dar asta e o altă poveste care nu prea ne afectează pe noi…

În ce ne privește, așteptăm frigul din case al zilelor următoare, anul 2023 și cadou întârziat de la Moș Crăciun: demisia de onoare a primarului Ploieștiului.