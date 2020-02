Cum a reușit primarul din Mizil să-i convingă pe asistații sociali să muncească și să introducă cea mai mică taxă pe gunoi din Prahova. VIDEO

Silviu Negraru, primarul orașului Mizil, a fost invitat în emisiunea ”Observatorulph.ro LIVE” unde și-a povestit experiența primului mandat în orașul considerat până nu demult ”polul sărăciei” din Prahova.

”Când am ajuns la primărie am găsit o situație financiară dezastruoasă, cu datorii de 35 de miliarde de lei vechi. Președintele Consiliului Județean Prahova spunea atunci că Primăria Mizil era în insolvență. Am reușit să acopăr datoriile și, mai mult, anul trecut să am excedent, banii urmând să fie folosiți penru cofinanțarea unor proiecte europene de peste 20 de milioane de euro”, a declarat primarul Negraru.

Acesta a reușit să-i convingă pe asistații sociali să muncească în folosul comunității. ”Din cele peste 1300 de dosare care erau în plată în 2016, în prezent mai sunt 700, din care 350 pentru persoane apte de muncă. Le-am spus că dacă cei aflați în putere nu muncesc nu vor mai primi ajutoare sociale. Unii au înțeles și acum muncesc pe domeniul public la curățenie sau îngrijire spații verzi, ceilalți au rămas fără venitul minim garantat” a povestit edilul Mizilului la Observatorulph.ro LIVE.

În ceea ce privește gestionarea deșeurilor, Primăria Mizil a implementat un program cu firma de salubritate a consiliului local prin care cetățenii sunt taxați la cantitatea de gunoi menajer, iar materialele reciclabile se colectează gratuit.

”Acum patru ani, mizilenii plăteau cea mai mare taxă de gunoi din Prahova, de 11 lei/persoană. Acum se plătește 3 sau 5 lei, deși taxa la rampa de gunoi s-a dublat, dar noi am reduc cu 50% canitatea. Deșeurile reciclabile se ridică gratuit de la populație, astfel încât oamenii sunt încurajați să facă o colectare selectivă a deșeurilor.” a completat primarul.

Silviu Negraru a anunțat că va candida pentru al doilea mandat la Primăria Mizil.

VIDEO Înregistrarea emisiunii Observatorulph.ro LIVE, invitat primarul Mizilului, Silviu Negraru: