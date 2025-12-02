Vreme rece, ploi și ceață la Ploiești. Cum va fi vremea de Crăciun

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza pentru următoarele patru săptămâni. La Ploiești este așteptat, începând de joi, un nou val de ploi, iar la munte precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.
Vremea se menține rece la Ploiești, cu temperaturi maxime de 7… 8 grade Celsius. Meteorologii anunță un nou val de ploi, începând de joi. În weekend este anunțată o nouă răcire a vremii, cu temperaturi maxime de 6 grade Celsius.
La munte, treptat, începând începând din această săptămână, dar ,ai ales de luni, 8 decembrie, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.
De Crăciun, meteorologii au anunțat temperaturi care se vor situa ușor peste cele specifice.
Cum va fi vremea până pe 8 decembrie
Valorile termice, potrivit ANM, vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de sudvest a țării, iar în rest va fi deficitar, mai ales în vest și nord-vest
Cum va fi vremea în săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025
„Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane.
Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări”, a anunțat ANM.
Cum va fi vremea în săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025
Temperatura medie a aerului, spun meteorologii, va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane.
Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară la nivelul întregii țări.
Cum va fi vremea în săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025
„Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României”, a anunțat ANM.
Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.