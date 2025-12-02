Trăiește la volan! Proiect APTC în Liceul de Transporturi Ploiești

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanViața Prahovei

Vreme rece, ploi și ceață la Ploiești. Cum va fi vremea de Crăciun

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
vreme ploi lapovita ninsoare

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza pentru următoarele patru săptămâni. La Ploiești este așteptat, începând de joi, un nou val de ploi, iar la munte precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. 

- Publicitate -

Din articol

Vremea se menține rece la Ploiești, cu temperaturi maxime de 7… 8 grade Celsius. Meteorologii anunță un nou val de ploi, începând de joi. În weekend este anunțată o nouă răcire a vremii, cu temperaturi maxime de 6 grade Celsius.

La munte, treptat, începând începând din această săptămână, dar ,ai ales de luni, 8 decembrie, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

- Publicitate -

De Crăciun, meteorologii au anunțat temperaturi care se vor situa ușor peste cele specifice.

Cum va fi vremea până pe 8 decembrie

Valorile termice, potrivit ANM, vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de sudvest a țării, iar în rest va fi deficitar, mai ales în vest și nord-vest

- Publicitate -

Cum va fi vremea în săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

„Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări”, a anunțat ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Temperatura medie a aerului, spun meteorologii, va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane.

- Publicitate -

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

„Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României”, a anunțat ANM.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

- Publicitate -

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Cum ajung tinerii români să-l regrete pe Ceaușescu [STUDIU]

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahovean publică integral studiul FENOMENUL NOSTALGIEI PRO-TOTALITARE ÎN...

Iranianul cu inimă de român: 1 Decembrie cu fasole, țuică și straie populare

Oana Stoica Oana Stoica -
Într-o lume în care identitatea se măsoară adesea în...

Cum putea fi evitată criza apei din Prahova. ”Bazinul e avariat”

Marius Nica Marius Nica -
Criza apei care afectează peste 100.000 de locuitori din...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -