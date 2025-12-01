- Publicitate -
Observatorul PrahoveanViața Prahovei

Imagini de la manifestările de 1 Decembrie de la Ploiești. A lipsit parada tehnicii militare

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Ziua Națională a României a fost marcată, luni, la Ploiești, ceremonii care au avut loc la Catedrala Sf. Ioan Botezătorul. Spre dezamăgirea copiiilor, anul acesta, la Ploiești a lipsit parada tehnicii militare.

- Publicitate -

Ceremoniile religioase și militare au avut loc, luni, începând cu ora 11.00, în zona sensului giratoriu de la Catedrala Sf. Ioan Botezătorul.

În ciuda temperaturilor scăzute, ploieștenii au ieșit din case la manifestările de 1 Decembrie.

- Publicitate -

Imnul Național a fost intonat excepțional de Corul Filarmonicii „Paul Constantinescu din Ploiești.

Nu au lipsit discursurile politicienilor, iar anul acesta parada militară a fost realizată doar de militari.

Tehnica militară a lipsit, spre dezamăgirea copiilor veniți, cu stegulețe, la manifestare.

- Publicitate -

Ceremoniilor s-au încheiat cu un moment artistic oferit de Fanfara Consiliului Județean Prahova.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Cum putea fi evitată criza apei din Prahova. ”Bazinul e avariat”

Marius Nica Marius Nica -
Criza apei care afectează peste 100.000 de locuitori din...

Prosumatorii, victimele sistemului. Produc energie, dar sunt ”arși” la facturi

Alexandru Olteanu Alexandru Olteanu -
Sunt prosumator, client Electrica Furnizare. Panourile de pe casă...

De ce vin urșii în zonele locuite și de ce atacă animale

Corina Matei Corina Matei -
Atacurile urșilor în ultimii ani au cunoscut o amploare...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -