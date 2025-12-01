Imagini de la manifestările de 1 Decembrie de la Ploiești. A lipsit parada tehnicii militare

Ziua Națională a României a fost marcată, luni, la Ploiești, ceremonii care au avut loc la Catedrala Sf. Ioan Botezătorul. Spre dezamăgirea copiiilor, anul acesta, la Ploiești a lipsit parada tehnicii militare.

Ceremoniile religioase și militare au avut loc, luni, începând cu ora 11.00, în zona sensului giratoriu de la Catedrala Sf. Ioan Botezătorul.

În ciuda temperaturilor scăzute, ploieștenii au ieșit din case la manifestările de 1 Decembrie.

Imnul Național a fost intonat excepțional de Corul Filarmonicii „Paul Constantinescu din Ploiești.

Nu au lipsit discursurile politicienilor, iar anul acesta parada militară a fost realizată doar de militari.

Tehnica militară a lipsit, spre dezamăgirea copiilor veniți, cu stegulețe, la manifestare.

Ceremoniilor s-au încheiat cu un moment artistic oferit de Fanfara Consiliului Județean Prahova.