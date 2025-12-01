Risc însemnat de avalanșe în Bucegi

La munte, în Bucegi, a nins în ultima vreme, iar zăpada depusă măsoară, la Vârful Omu, peste un metru. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că, la peste 1800 de metri, există risc însemnat de avalanșe.

Ultimul episod de precipitații, potrivit ANM, a adus ninsori însemnate la peste 1800 m și un strat de zăpadă proaspătă de peste 20-30 cm în toate masivele, iar pe alocuri chiar de peste 40 cm.

„Astfel, în partea superioară se întâlnește un strat cu rezistență scăzută și parțial umezit, ce are grosimi în general între 20 și 45 cm, constituit în zona crestelor din depuneri succesive în perioada precedentă și care este depus, spre sol, peste un strat mai vechi și întărit. Pe anumite pante sau văi se întâlnesc depozite mai consistente.

Există riscul declanșării de avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze stratul superior instabil.

Unele curgeri pot apărea în etajul altitudinal 1800-2000 m pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0 grade. Riscul va fi amplificat la orice tip de supraîncărcare a stratului cu turiști sau schiori și va fi însemnat(3)”, a anunțat ANM.

Sub 1800 m, spun meteorologii, stratul de zăpadă depus între 1500 și 1800 m este de mici dimensiuni și este prezent în special de la 1700 m. Se vor mai semnala precipitații mixte slabe, temporar ninsori.