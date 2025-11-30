Lista localităților din Prahova fără curent electric

În mai multe localități din Prahova au avut loc întreruperi accidentale de curent electric. Situațiile au apărut ca urmare a ruperii unor cabluri electrice. Prahova s-a aflat sub cod galben de ploi torențiale.

- Publicitate -

Pe lista localităților unde au fost semnalate întreruperi accidentale de curent electric figurează mai multe localități din Prahova, potrivit site-ului Distribuție Energie Electrica România (DEER).

Sat Palanca, comuna Râfov

Strada Podul Corbului, Breaza

Albești Paleologu

Valea Călugărească

La Valea Călugărească avariile de curent electric au fost semnalate încă din noaptea trecută, iar în momentul de față este furnizată energie în 90% din localitate.

- Publicitate -

„Din păcate, avariile apărute în cursul nopții nu au putut fi remediate complet. Un echipaj Electrica din Câmpina se află acum pe teren pentru a identifica exact locul avariei rămase pe linia de medie tensiune.

În momentul în care vor identifica zona defectă, alimentarea cu energie electrică va fi oprită în întreaga comună pentru aproximativ 30 de minute, pentru a permite echipei să intervină în siguranță și să finalizeze reparațiile.

Problema afectează linia de înaltă tensiune din zona centrală a comunei. Cauza exactă nu este încă identificată, iar durata totală a intervenției depinde de localizarea avariei.

- Publicitate -

Echipele Electrica lucrează în teren pentru remedierea completă a situației”, a precizat Ioana Neagu (PNL), primarul comunei Valea Călugărească, care susține că au loc în localitate frecvente întreruperi de curent electric din cauza cablurilor de curent electric vechi.

Mai mulți locuitori din Bucov au reclamat, la rândul lor, că nu au curent electric.

Potrivit ISU Prahova, până la această oră, nu a fost transmisă lista localităților afectate de lipsa energiei electrice din cauza ploilor.