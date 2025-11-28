Lista localităților din Prahova unde apa este oprită din cauza turbidității

Operatorul regional Hidro Prahova a anunțat oprirea totală a furnizării apei potabile pentru 12 localități din județ. Măsura a fost dispusă din cauza turbidității foarte ridicate a apei furnizate din Barajul Paltinu către Stația de Tratare a Apei Voila gestionată de ESZ.

„HIDRO PRAHOVA S.A. informează abonații din localitățile alimentate din Stația de Tratare a Apei Voila – municipiul Câmpina, orașele Breaza și Băicoi, comunele Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești (parțial), Vărbilău și Aluniș – că, urmare a noii informări oficiale transmise de ESZ Prahova, alimentarea cu apă potabilă va fi oprită în totalitate începând cu 28 noiembrie 2025, ora 15:30, pentru o perioadă estimată de 24 de ore.

Subliniem că această oprirenu este cauzată de Hidro Prahova SA, ci de condițiile tehnice ale furnizorului de apă – ESZ Prahova, care a dispus oprirea pentru a preveni distribuirea unei ape ce nu îndeplinește parametrii de calitate.

Oprirea este determinată exclusiv de turbiditatea foarte ridicată a apei furnizate din Barajul Paltinu către Stația de Tratare a Apei Voila gestionată de ESZ, situație care nu permite producerea apei potabile conform cerințelor OG 7/2023.

Alimentarea cu apă va fi reluată imediat ce parametrii apei vor permite repornirea Stației de Tratare a Apei Voila. HIDRO PRAHOVA S.A. va comunica în timp util orice nouă actualizare transmisă de ESZ Prahova”, a anunțat Hidro Prahova.