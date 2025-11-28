Sistemul de canalizare al satului Ploieștiori este funcțional

Punct final în proiectul de canalizare al satului Ploieștiori. Primăria Blejoi anunță că echipele constructorului au efectuat cu ajutorul roboților inspecția video care a permis evaluarea precisă a stării conductelor.

- Publicitate -

Tehnologia CCTV a fost utilizată pe toată lungimea rețelei (aproximativ 8km), în urma „filmului” fiind semnalate fisuri în trei zone, care ulterior au fost și remediate.

„În luna decembrie vom face recepția lucrării” a declarat primarul Adrian

Dumitru pentru Info Blejoi.

- Publicitate -

La Blejoi, operațiunea de filmare a fost amânată după ce au fost semnalate probleme de natură electrică la două dintre cele șase stații de pompare montate pe traseul din sat.

„Sperăm să recuperăm timpul pierdut și, până la sfârșitul anului, să putem semna procesul verbal de recepție pentru ambele proiecte. Apoi, vom preda rețeaua de canalizare a apelor menajere și pluviale către HidroPrahova, compania care asigură acest serviciu

public în comună” – a mai spus edilul.

Din acest moment, conform normelor legale, „utilizatorii” – proprietarii gospodăriilor, au obligativitatea de a se racorda la sistemul public de canalizare.

- Publicitate -

Primul pas este depunerea unei cereri la sediul HidroPrahova pentru obținerea avizului, în următoarea etapă se încheie contractul de execuție a branșamentului și, după efectuarea lucrării, se semnează contractul de prestări cu operatorul serviciului de canalizare.