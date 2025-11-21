Cod galben de vânt în zona de munte din Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare de cod galben de vânt pentru zona de munte din Prahova. La altitudini de peste 1800 m se vor înregistra intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90… 120 km/h.

UPDATE: ANM a prelungit atenționarea de cod galben de vânt puternic pentru zona de munte din Prahova până la ora 14.00.

Știre inițială

Atenționarea ANM de cod galben de vânt este valabilă, vineri, până la ora 11.00, în zona de munte.

La altitudini de peste 1800 m se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90…120 km/h.

Administratorii Gondolei Sinaia au anunțat că, momentan, la Cota 2.000, din cauza vântului, care înregistrează la rafală 80 km/h, Gondola Carp nu pornește cu public.

Reamintim faptul că vremea rece se va menține și în weekend. La Ploiești este așteptat un nou val de ploi.

Vânt în rafale de 80 km/h, la Cota 2000. Gondola Carp (Cota 1400 – Cota 2000) nu pornește cu public.