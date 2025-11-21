- Publicitate -
Observatorul PrahoveanViața Prahovei

Cod galben de vânt în zona de munte din Prahova

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
vânt
Foto sursă: Facebook - Gondola Sinaia

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare de cod galben de vânt pentru zona de munte din Prahova. La altitudini de peste 1800 m se vor înregistra intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90… 120 km/h.

- Publicitate -

UPDATE: ANM a prelungit atenționarea de cod galben de vânt puternic pentru zona de munte din Prahova până la ora 14.00.

Știre inițială

- Publicitate -

Atenționarea ANM de cod galben de vânt este valabilă, vineri, până la ora 11.00, în zona de munte.

La altitudini de peste 1800 m se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90…120 km/h.

Administratorii Gondolei Sinaia au anunțat că, momentan, la Cota 2.000, din cauza vântului, care înregistrează la rafală 80 km/h, Gondola Carp nu pornește cu public.

- Publicitate -

Reamintim faptul că vremea rece se va menține și în weekend. La Ploiești este așteptat un nou val de ploi.

Vânt în rafale de 80 km/h, la Cota 2000. Gondola Carp (Cota 1400 – Cota 2000) nu pornește cu public.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Ceața reduce vizibilitatea în Prahova, inclusiv pe A3

Observatorul Prahovean Observatorul Prahovean -
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că,...

Patinoar cu obstacole, la Ploiești: statuie, tufe și patru stâlpi de iluminat

Oana Stoica Oana Stoica -
Am ajuns astăzi în centrul Ploieștiului exact la timp...

Cât costă o căsuță pentru pisicile fără stăpân construită de SGU Ploiești

Marius Nica Marius Nica -
Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., la care...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -