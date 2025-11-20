Piste pentru biciclete și pasarelă la Râfov, cu finanțare PNRR

Unul dintre proiectele majore aflate în derulare la Râfov este realizarea primei piste de biciclete în satele Buda și Palanca, pe DJ 101 D. Proiectul a inclus realizarea unei pasarele care să permită accesul peste pârâul „Soava”. Valoarea investiției este de 2.371.292,26 lei, cu TVA, cu finanțare asigurată prin PNRR.

- Publicitate -

Atragerea de finanțare europeană reprezintă o prioritate pentru administrația locală din Râfov. Pe lista proiectelor majore derulate la nivelul comunei figurează implementarea unui nou obiectiv important pentru comunitate. Este vorba de prima pistă de biciclete pentru satele Buda și Palanca.

Proiectul este amplu și include, separat de pista de biciclete, lucrări de semnalizare rutieră (indicatoare şi marcaje), precum și construirea unei pasarele cu structură metalică, cu o lățime de 3,50 metri, pentru traversarea pârâului.

- Publicitate -

„Avem un proiect în derulare, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), privind realizarea de piste de biciclete. Lungimea pistei de biciclete va fi de 1,8 km. În momentul de față se lucrează pentru implementarea proiectului.

Prima pistă de biciclete va face legătura între Școala Primară Palanca și Căminul Cultural din satul Buda”, a precizat Paul Costin Cazanciuc, primarul comunei Râfov.

Pista pentru biciclete, prevăzută cu dublu sens, va permite asigurarea legăturii facile și în siguranță pe partea carosabilă. Proiectul prevede asigurarea suprafeței pentru biciclete dintr-un material antiderapant, pe toată lungimea traseului, dar și un sistem de scurgere și evacuare a apei pluviale.

- Publicitate -

Delimitarea culoarelor pentru biciclete se va face cu marcaj alb. Durata de implementare a investiției este de 36 de luni.

Proiectul a inclus realizarea unei pasarele care să permită accesul peste pârâul „Soava”, precum și realizarea de piste de biciclete în satele Buda și Palanca.