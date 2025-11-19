Ploi și ninsori la munte în Prahova. Cum va fi vremea în decembrie

Prahova se află, miercuri, până la ora 14.00, sub o atenționare de ploi, iar la munte vor predomina ninsorile. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

În Prahova este în vigoare, până miercuri, la ora 14.00, o informare meteo de ploi, iar la munte vor predomina ninsorile.

Vremea a intrat într-un proces de răcire, iar temperaturile maxime se vor situa astăzi, potrivit ANM, între 4 și 11 grade Celsius.

„Local și temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în estul, sud-estul și centrul teritoriului, iar noaptea în regiunile sudice, cu rafale în general de 40…60 km/h”, a precizat ANM.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești vremea se va menține rece. Temperatura maximă înregistrată, miercuri, va fi de 7 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă va fi de 3 grade Celsius.

Valul de ploi își va face simțită prezența și duminică, 23 noiembrie, când sunt așteptate temperaturi de 10 grade Celsius.

Cum va fi vremea până pe 24.11.2025

Cu excepția regiunilor nord-estice, unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, potrivit ANM, regimul pluviometric va fi excedentar, mai ales în sud-vestul teritoriului.

Cum va fi vremea în săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Temperaturile medii, potrivit ANM, se vor situa peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile estic.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi excedentare în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice.

Cum va fi vremea în săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Temperatura medie a aerului, potrivit ANM, va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.