Stadiul lucrărilor de consolidare de la Școala din Puchenii Moșneni

Lucrările de reabilitare seismică și termică de la Școala din Puchenii Moșneni continuă. Termenul de finalizare al lucrărilor este 12 martie 2026.

Amplul proiect de reabilitare seismică și îmbunătățire a eficienței energetice la Școala Puchenii Moșneni continuă.

Primarul comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi, a anunțat stadiul lucrărilor derulate la unitatea de învățământ.

„Se lucrează în continuare la Școala din Puchenii Moșneni, investiție derulată cu fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). S-a turnat placa, iar în funcție de condițiile meteo, sperăm să înceapă lucrările la acoperiș.

Estimăm că termenul de finalizare al lucrărilor derulate la unitatea de învățământ din Puchenii Moșneni este 12 martie 2016”, a precizat Constantin Negoi, primarul comunei Puchenii Mari.

Proiectul de reabilitare seismică și îmbunătățire a eficienței energetice pentru Școala Puchenii Moșneni este amplu. Acesta include lucrări de consolidare seismică, dar și de renovare energetică.

Totodată, în cadrul proiectului este prevăzută și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu, dar și lucrări de instalare, reabilitare și modernizare a sistemelor de climatizare pentru asigurarea calității aerului în interior.

Totodată, proiectul vizează modernizarea instalațiilor de iluminat ale clădirii. Valoare totală a proiectului se cifrează la aproximativ 4,9 milioane de lei.