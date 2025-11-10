Val de ploi la Ploiești. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni

Vremea se menține rece și ploioasă la Ploiești. Temperaturile maxime vor fi de 12… 13 grade Celsius, cu o creștere de câteva grade în weekend. La munte, vremea rămâne rece, iar precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni.

„Valorile termice diurne nu vor avea variații semnificative până în data de 15 noiembrie, iar media maximelor va fi în general de 13…14 grade.

În același timp, media temperaturilor minime va scădea de la 10 grade în prima noapte, până în jurul valorii de 2 grade în ultimele.

Ulterior, gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, dar cel mai probabil, se vor succede zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Temporar va ploua în primele zile și din nou după data de 16 noiembrie”, a anunțat ANM.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, vremea se menține rece și nu vor lipsi ploile. Temperatura maximă se va menține, în primele două zile, la 12… 14 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă se va situa la 6… 8 grade Celsius.

Temperaturile minime se vor situa la 2… 4 grade Celsius.

Lapoviță și ninsoare la munte

La munte, la altitudini de peste 1700 metri, vremea se menține rece, iar precipitațiile se pot transforma în lapoviță și ninsoare.

Izolat, potrivit ANM, se pot depune 5… 10 cm de zăpadă pe parcursul nopților, care se vor tasa rapid însă pe fondul temperaturilor diurne pozitive și a încălzirii vremii

„Vremea va fi schimbătoare. Vor fi alternanțe de zile reci și zile mai plăcute termic, în general, media maximelor terice urmând să se situeze între 4 și 10 grade, iar a minimelor în jurul pragului de îngheț.

Vor fi precipitații, temporar, în primele trei zile și din nou, după data de 15 noiembrie”, a anunțat ANM.