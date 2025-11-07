Val de ploi la Ploiești. Cum va fi vremea în prima săptămână din decembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. La Ploiești vremea rămâne rece, cu temperaturi maxime situate la 11… 12 grade Celsius. Ploile se mențin și în weekend, dar și săptămâna viitoare.

Vremea rece se menține în acest weekend. La Ploiești, temperaturile maxime se vor situa între 11… 12 grade, iar valul de ploi își va face simțită prezența inclusiv săptămâna viitoare. Temperaturile minime se vor situa la 4 – 5 grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte

La munte, la peste 2.000 m, potrivit ANM, vremea s-a răcit în ultimele zilei, spre valori termice normale pentru această perioadă.

„Cerul a prezentat înnorări temporare și pe alocuri s-au semnalat ploi slabe, iar la peste 1800 m precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare”, a anunțat ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Valorile termice, potrivit ANM, vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămănă în cea mai mare parte a țării, mai ales în regiunile sudice și estice.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

„Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări”, a anunțat ANM.

Cantitățile de precipitații vor fi, spun meteorologii, ușor excedentare în nord-vestul țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Cum va fi vremea în săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea, potrivit ANM, valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile estice și sud-estice și apropiate de mediile multianuale în rest.

Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Cum va fi vremea în săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

„Temperaturile medii se vor menține ușor mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării”, a precizat ANM.