Ajutoare pentru încălzire și supliment de energie la Puchenii Mari

Primarul comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi (PNL), a anunțat că, începând cu data de 3 noiembrie, se primesc cereri pentru acordarea ajutorului în vederea încălzirii locuinței. Tot cu aceeași dată, la Primăria Puchenii Mari se primesc cereri pentru acordarea suplimentului pentru energie.

„Din 3 noiembrie 2025 se primesc cereri pentru acordarea ajutorului în vederea încălzirii locuinței și pentru acordarea suplimentului pentru energie(cererea poate fi descărcată de la adresa:https://www.pucheniimari.ro/2024/files/docs/Cerere-v5.pdf)”, a precizat Constantin Negoi, primarul comunei Puchenii Mari.

Cererile se pot ridica, potrivit primarului comunei Puchenii Mari, de la sediul Primăriei unde sunt afișate atât condițiile, cât și limitele de venit privind acordarea acestora, precum și după site-ul instituției.

„Precizăm că ajutorul de încălzire se acordă începând cu luna noiembrie 2025 până în luna martie 2026.

De asemenea, mai precizăm că toți membrii familiei fără venituri au obligația ca, la depunerea cererii, să se prezinte personal la sediul Primăriei pentru a da declarație pe propria răspundere că nu realizează nici un fel de venituri”, a mai precizat primarul comunei Puchenii Mari.

Programul de primire a cererilor pentru încălzire este începând cu data de 01 ale fiecărei luni până la data de 20 ale lunii, între orele 09.00 – 15.00.

Acte necesare la depunerea cererilor

Copie după cartea de identitate, inclusiv mutația (pentru toți membrii majori)

Copie după certificatele de naștere (pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani)

Adeverință de salariu cu venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă) aferent lunii anterioare pentru care se solicită dreptul la ajutorul de încălzire a locuinței (luna octombrie), cupoane de pensie pentru pensionari aferente lunii august, cupoane indemnizații pentru creșterea copilului, asigurări de șomaj, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul care se suportă, alte acte privind veniturile realizate

Adevenință cu venit impozabil pentru toți membrii majori – ANAF

Adeverință de rol agricol pentru toate bunurile deținute

Copie după cartea de identitate a autoturismului/altor bunuri mobile (după caz) care să ateste vechimea mai mare de 10 ani

Copie după contractul de proprietate a locuinței

Copie după ultima factură sau contractul de furnizare a gazelor naturale și energiei electrice.

Copie contract de arendă

Cine beneficiază de ajutoare de încălzire

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/ persoană, în cazul familiei și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Titularul ajutorului-reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplinește condițiile legale de acordare poate fi: