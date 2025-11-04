Lapoviță și ninsoare la munte. Cum va fi vremea în noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Vremea, treptat, a început să se răcească, iar ploile și-au făcut simțită prezența. La munte, la altitudini de peste 2000 m, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

După un weekend cu temperaturi de vară, vremea a început să se răcească. La Ploiești, marți, mercurul în termometre a urcat la 13… 14 grade Celsius, iar ploile și-au făcut simțită prezența.

Pe parcursul săptămânii, temperaturile maxime rămân în jurul valorii de 13… 14 grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte

La munte, vremea a început să se răcească. Treptat, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Potrivit ANM, stratul de zăpadă a continuat să scadă, devenind discontinuu și se menține mai ales pe văile înguste și umbrite.

„Zăpada este compactă și prezintă cruste de gheață în interior, iar peste noapte și la suprafață.

În următorul interval, se va depune un strat redus de zăpadă peste cel existent. Ziua acest strat nou se va topi parțial la altitudini mai joase unde vor fi temperaturi pozitive”, a precizat ANM.

Cum va fi vremea până pe 10.11.2025

Valorile termice, potrivit ANM, vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, dar și deficitar în cele vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în extremitatea de sudest a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în jumătatea estică a țării.

Cantitățile de precipitați se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.