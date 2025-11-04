Cât costă Revelionul pe Valea Prahovei

Hotelierii și proprietarii de pensiuni de pe Valea Prahovei au pregătit numeroase pachete turistice de Revelion. Cine festive cu meniu de lux, muzică live, acces gratuit la piscină și SPA sunt doar câteva dintre facilitățile oferite. Singurul incovenient este prețul, cu mult mai mare față de alte perioade ale anului. În stațiunile de la munte, cazarea costă 1.400 – 1.500 lei pentru trei nopți, dar poate ajunge la peste 15.000 lei în hotelurile de lux.

În cazul în care intenționați să petreceți Revelionul la munte, în stațiunile de pe Valea Prahovei, trebuie să vă grăbiți. Multe dintre locuri de cazare sunt deja rezervate, unele chiar din primăvara acestui an.

La capitolul cazare, oferte sunt și pentru grupurile de turiști care sunt interesați să închirieze vile „la cheie”.

Prețuri mult mai mici, de 200 de lei/noapte/persoană, sunt la anumite pensiuni de pe Valea Prahovei unde în ofertă este inclusă doar cazarea.

Cine festive cu meniu de lux și program artistic

Pe site-urile de profil sunt numeroase oferte. Iar anunțurile sunt tentante când vine vorba de facilități incluse în preț.

În oferte se regăsesc cinele festive cu meniuri de lux, sucurile naturale și băuturile alcoolice.

Parcarea gratuită, spectacole și programe artistice, dar și acces gratuit la saună, sală de fitness și pentru locurile de joacă pentru copii sunt alte câteva facilități oferite de către hotelierii de pe Valea Prahovei.

