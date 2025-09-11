Ploi torențiale și vânt puternic în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o nouă atenționare meteo de instabilitate atmosferică accentuată. În Prahova a intrat în vigoare o avertizare de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, pentru zona de munte a județului. Ulterior, perioadele de instabilitate atmosferică se vor extinde, la nivelul județului.

- Publicitate -

Noua informare meteo a ANM este valabilă în intervalul 11 septembrie, ora 10.00 – 12 septembrie, ora 20.00.

Astfel, spun meteorologii, în intervalul menționat, „vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă, joi mai ales în regiunile intracarpatice, iar vineri îndeosebi în cele sudice și estice, precum și în zonele montane.

„Izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

Exclusiv Fabrica din Ploiești transformată într-o uriașă expoziție de artă murală Fabrica UZUC Ploiești a fost transformată de numeroși artiști români și străini într-o expoziție de artă murală. Astfel, clădirile vechi, care nu mai sunt folosite...

- Publicitate -

Joi, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la munte de peste 60…80 km/h, a anunțat ANM.