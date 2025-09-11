- Publicitate -
Foto sursă: Facebook - SGU Ploiești

Tufănele furate din Parcul Mihai Viteazul din Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

După ce în primăvară au dispărut lalele plantate de angajații SGU în mai multe zone ale Ploieștiului, acum au fost furate mai multe tufănele din Parcul Mihai Viteazul de pe Bulevardul Republicii. Dacă persoanele care au furat florile vor fi prinse ar putea plăti destul de mult pentru niște tufănele.

- Publicitate -

„Astăzi, colegii de la Spații Verzi ne-au înștiințat că mai multe tufănele au fost ,,extrase,, din Parcul Mihai Viteazul de pe bulevardul Republicii.

Noi o să folosim o abordare mai directă și o să vă spunem că mai multe tufănele au fost furate din această locație.

Aceste tufănele nu sunt doar niște plante, ci parte a efortului nostru comun de a menține verde un loc de recreere preferat de mulți ploieșteni.

Eveniment

Furt dintr-o benzinărie din Ploiești. Două persoane reținute

Doi tineri de 17 și 21 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore după ce au furat băuturi alcoolice dintr-o benzinărie Rompetrol...
- Publicitate -

Respectând munca și investițiile colegilor noștri și protejând spațiile verzi putem să ne bucurăm împreună de ceea ce înconjoară!”, a anunțat SGU Ploiești.

Amendă de până la 1.000 de lei

Dacă persoanele care au furat florile vor fi prinse ar putea plăti destul de mult pentru niște tufănele.

Potrivit unui regulament de gospodărire urbană aprobat la Ploiești, amenda prevăzută în astfel de cazuri este cuprinsă între 250 – 1.000 de lei.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

1 COMENTARIU

  1. A fura = a lua ceva fără niciun drept de la cineva, păgubindu-l. Nici macar atat, cred ca este pur si simplu vorba de vandalism. Anumite persoane ( cel mai probabil, cu traume nerezolvate ) au ca unic scop in viata distrugerea. Sunt aceleasi persoane, care parinti devenind propaga mai departe acest comportament de mongol din secolul 2. Ajungem ( iarasi ) in acelasi impas, din nou si din noucu solutia propusa in aer: monitorizarea punctelor mai sensibile, cum ar fi parcurile prin camere video, insa acest lucru presupune investitii,resurse umane, etc. cine sa se ocupe de acest aspect? Administratia locala? Care administratie locala, avem asa ceva?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Fabrica din Ploiești transformată într-o uriașă expoziție de artă murală

1
Fabrica UZUC Ploiești a fost transformată de numeroși artiști...
Exclusiv

Comuna fruntașă la „olimpiada” handicapului. Indemnizații de un milion de euro

0
Un milion de euro pe an. Atât scoate din...
Exclusiv

Economie la primăriile din Prahova. Lumină la program și pixuri de acasă

4
Facturile mari, dar și lipsa fondurilor necesare pentru funcționare...
Exclusiv

VONG, trupa de jazz a Colegiului Carmen Sylva, senzație la Republik Fest

0
Pe scena festivalului Republik Fest, care a avut loc...
Exclusiv

Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

7
Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Spectacole de teatru în cartierele din Ploiești. Programul evenimentelor

0
Proiectului „DUPĂ BLOCURI – teatru în cartiere” ajunge din...
Național

Restricții de trafic pe DN1 București – Ploiești, la Otopeni

0
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a...
Sănătate

Dr Mihai Băican: Cum ne protejăm organismul de stres

0
Licențiat al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila,...
Sport

Mircea Lucescu rămâne antrenorul naționalei de fotbal

1
Mircea Lucescu a fost reconfirmat selecționerul naționalei de fotbal,...
Eveniment

Lucrări la un bloc din Ploiești demne de cascadorii râsului

0
Intervenție demnă de cascadorii râsului astăzi în Ploiești. Angajații...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

2
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

7
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

1
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Spectacole de teatru în cartierele din Ploiești. Programul evenimentelor

Roxana Tănase -
Proiectului „DUPĂ BLOCURI – teatru în cartiere” ajunge din...

Ploi torențiale și vânt puternic în Prahova

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o...

Un nou parc de joacă pentru copii va fi amenajat la Telega

Luiza Toboc -
Un nou parc de joacă pentru copii va fi...

Campania de recuperare a deșeurilor electronice și electrocasnice ajunge la Blejoi

Observatorul Prahovean -
Primăria Blejoi anunță comunitatea că operatorul de salubritate UWS...
- Publicitate -

Școala a început la Păulești cu ghiozdane echipate

Raluca Șerban -
Începerea noului an școlar a venit cu vești bune...

Cod galben de ploi torențiale la munte în Prahova

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o...

Temperaturi caniculare și ploi în Prahova

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza...

Temperaturi de 30 de grade Celsius la Ploiești

Roxana Tănase -
Vremea rămâne mult mai caldă pentru această perioadă. La...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean