Tufănele furate din Parcul Mihai Viteazul din Ploiești

După ce în primăvară au dispărut lalele plantate de angajații SGU în mai multe zone ale Ploieștiului, acum au fost furate mai multe tufănele din Parcul Mihai Viteazul de pe Bulevardul Republicii. Dacă persoanele care au furat florile vor fi prinse ar putea plăti destul de mult pentru niște tufănele.

„Astăzi, colegii de la Spații Verzi ne-au înștiințat că mai multe tufănele au fost ,,extrase,, din Parcul Mihai Viteazul de pe bulevardul Republicii.

Noi o să folosim o abordare mai directă și o să vă spunem că mai multe tufănele au fost furate din această locație.

Aceste tufănele nu sunt doar niște plante, ci parte a efortului nostru comun de a menține verde un loc de recreere preferat de mulți ploieșteni.

Respectând munca și investițiile colegilor noștri și protejând spațiile verzi putem să ne bucurăm împreună de ceea ce înconjoară!”, a anunțat SGU Ploiești.

Amendă de până la 1.000 de lei

Dacă persoanele care au furat florile vor fi prinse ar putea plăti destul de mult pentru niște tufănele.

Potrivit unui regulament de gospodărire urbană aprobat la Ploiești, amenda prevăzută în astfel de cazuri este cuprinsă între 250 – 1.000 de lei.

