Tufănele furate din Parcul Mihai Viteazul din Ploiești

După ce în primăvară au dispărut lalele plantate de angajații SGU în mai multe zone ale Ploieștiului, acum au fost furate mai multe tufănele din Parcul Mihai Viteazul de pe Bulevardul Republicii. Dacă persoanele care au furat florile vor fi prinse ar putea plăti destul de mult pentru niște tufănele.
„Astăzi, colegii de la Spații Verzi ne-au înștiințat că mai multe tufănele au fost ,,extrase,, din Parcul Mihai Viteazul de pe bulevardul Republicii.
Noi o să folosim o abordare mai directă și o să vă spunem că mai multe tufănele au fost furate din această locație.
Aceste tufănele nu sunt doar niște plante, ci parte a efortului nostru comun de a menține verde un loc de recreere preferat de mulți ploieșteni.
Respectând munca și investițiile colegilor noștri și protejând spațiile verzi putem să ne bucurăm împreună de ceea ce înconjoară!”, a anunțat SGU Ploiești.
Amendă de până la 1.000 de lei
Potrivit unui regulament de gospodărire urbană aprobat la Ploiești, amenda prevăzută în astfel de cazuri este cuprinsă între 250 – 1.000 de lei.
A fura = a lua ceva fără niciun drept de la cineva, păgubindu-l. Nici macar atat, cred ca este pur si simplu vorba de vandalism. Anumite persoane ( cel mai probabil, cu traume nerezolvate ) au ca unic scop in viata distrugerea. Sunt aceleasi persoane, care parinti devenind propaga mai departe acest comportament de mongol din secolul 2. Ajungem ( iarasi ) in acelasi impas, din nou si din noucu solutia propusa in aer: monitorizarea punctelor mai sensibile, cum ar fi parcurile prin camere video, insa acest lucru presupune investitii,resurse umane, etc. cine sa se ocupe de acest aspect? Administratia locala? Care administratie locala, avem asa ceva?