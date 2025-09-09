Cod galben de ploi torențiale la munte în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o atenționare de cod galben de ploi pentru zona de munte din Prahova. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp.

Atenționarea ANM eszte valabilă, marți, până la ora 23.00 și vizează zona de munte din Prahova.

La munte, spun meteorologii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp”, a anunțat ANM.

