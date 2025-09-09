- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Cod galben de ploi torențiale la munte în Prahova

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o atenționare de cod galben de ploi pentru zona de munte din Prahova. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp.

Atenționarea ANM eszte valabilă, marți, până la ora 23.00 și vizează zona de munte din Prahova.

La munte, spun meteorologii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp”, a anunțat ANM.

Eveniment

Furturi din mall-ul AFI. Descinderi în Ploiești

Polițiștii au descins în această dimineață la mai multe adrese din Ploiești pentru documentarea mai multor furturi care au avut loc în această vară...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

6
Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu...
Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

1
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

2
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

6
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
- Publicitate -

Știri noi

Sport

Aur la șah pentru fetele Clubului Sportiv Universitar Ploiești

0
Ploieștiul strălucește pe podium: aur pentru fetele de la...
Educație

Două ploieștence, pe podium la Olimpiada Internațională a Elenismului

0
Două ploieștence, eleve la C.N. „Mihai Viteazul” și C.N....
Eveniment

Accident provocat de un bărbat de 74 de ani, beat la volan

0
Un bărbat în vârstă de 74 de ani, din...
Auto-moto

Pachetul de rapoarte VIN care merită – cum verifici vehiculele mai ieftin?

0
Achiziția unei mașini rulate aduce bucurie și entuziasm, dar...
Eveniment

Cine are obligația întreținerii spațiilor din Policlinica Cina

0
Policlinica Cina din Ploiești a ajuns în ultimii ani...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

2
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Convergența economică a României în context european

0
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, publică în Observatorul Prahpvean o...
Opinii Voxpublica

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
Opinii Voxpublica

Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

0
Decât un primar obosit sau un politician în căutare...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Temperaturi caniculare și ploi în Prahova

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza...

Temperaturi de 30 de grade Celsius la Ploiești

Roxana Tănase -
Vremea rămâne mult mai caldă pentru această perioadă. La...

Trafic aglomerat pe DN1, între Azuga și Bușteni

Roxana Tănase -
Ultimul weekend înaintea începerii anului școlar este unul aglomerat...

Dezbatere „Dâmbu pentru oameni”, în cartierul Mihai Bravu

Roxana Tănase -
Asociația Ploiești pentru oameni organizează, duminică, în intervalul 11.00...
- Publicitate -

Două transporturi agabaritice în Prahova. Ruta folosită

Roxana Tănase -
Centrul Infotrafic a anunțat că, duminică, 7 septembrie, vor...

Republik Fest 2025. Programul concertelor, duminică, 7 septembrie

Roxana Tănase -
Republik Fest Ploiești, primul festival fusion-simfonic din România, continuă,...

Primele stații de încărcare pentru mașini electrice la Păulești

Roxana Tănase -
Primăria Păulești a anunțat unde vor fi amplasate în...

Cum va fi vremea în septembrie în Prahova

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean